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培育戶外教育師資 新北跨域研習到大甲溪看水力發電

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北戶外與海洋教育中心日前舉辦「跨縣市優質戶外教育路線交流增能研習」，帶領中心研發教師實地走讀大甲溪流域。圖／新北市教育局提供
新北戶外與海洋教育中心日前舉辦「跨縣市優質戶外教育路線交流增能研習」，帶領中心研發教師實地走讀大甲溪流域。圖／新北市教育局提供

因應108課綱，教育部國教署在全台設置15所戶外教育基地學校與26所海洋教育基地。新北市也成立戶外與海洋教育中心舉辦研習培育戶外教育師資，日前走讀大甲溪了解水力發電過程。新北教育局長張明文說，除提升教師戶外教育的教學能力外，也鼓勵教師移地學習，拓展專業知能。

國教署除在新北市貢寮國中、石門實驗中學及瑞芳高工設置戶外及海洋教育基地外，新北市從2008年起成立環境教育中心推展永續環境教育、保育與研究的中樞後，也設置戶外與海洋教育中心，整合戶外教育與海洋資源，發展課程與教學活動，並在2020年完成新北市海洋教育市級課程18套教案。

新北戶外與海洋教育中心日前舉辦「跨縣市優質戶外教育路線交流增能研習」，由國教署教學諮詢輔導團隊老師許彩梁，帶領中心研發教師實地走讀大甲溪流域。新北戶外與海洋教育中心主任顏端佑說，此次實地了解大甲溪與台灣中部的文化演變，從先民開發過程、建立台灣發電系統網，以及經濟推動與自然保育兩個對立元素如何取得平衡，讓新北研發教師深化專業知識，轉化為教學素材落實於校園中。

參與研習的三重高中老師張雅利說，走訪大甲溪、前往松鶴部落，看到日治時期檜木員工宿舍、火車站，了解大甲溪作為水力發電，也曾因水量豐沛而藉水流之力運送八仙山林場之檜木，直至陸路開發、鐵道功臣身退。

中平國中范雅玲老師則分享，大甲溪水流高低落差是水力發電與平衡環境生態的最佳案例，發電後的用水仍可供給民生、農業及工業用水所需，是天然乾淨的再生水資源，盼將這樣的方法與理念帶回學校，融入環境及能源教育，指導學生在飲水及用電時更加珍惜。

新北戶外與海洋教育中心日前舉辦「跨縣市優質戶外教育路線交流增能研習」，帶領中心研發教師實地走讀大甲溪流域。圖／新北市教育局提供
新北戶外與海洋教育中心日前舉辦「跨縣市優質戶外教育路線交流增能研習」，帶領中心研發教師實地走讀大甲溪流域。圖／新北市教育局提供

國教署 瑞芳高工

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