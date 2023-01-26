國小設計創意「新上線金圓券」贈教師 13800代表一生發
政府拍板全民普發現金6000元還沒領到，高雄市左營區新上國小就結合輕軌線，自行研發了創意「新上線金圓券」，新春期間相當火紅，親師生們都搶著收藏！
「新上線金圓券」趕在學期末過年期間，致贈給新上國小100多名教職員工。票券面值數一數，一共1萬3800元，代表「一生發發發」！收到這份獨家新年禮物，師長都感到既開心又吉祥，應景的禮物特別受到歡迎。
新上國小校長王彥嵓表示，獨家設計「新上線金圓券」，源自學校位在高雄輕軌線上，所發展出的校本課程「新上線」，代表新上國小專屬的課程路線，以此為發想。同時參考新台幣鈔票的設計風格，發展出可愛風格的鈔票，署名由「新上國小中央製幣廠」印製。
每張教材鈔票面值都還有一句關於美好教育想像的成語，有10000元「春風化雨」、2000元「弦歌不輟」、1000元「有教無類」、500元「因材施教」、200元「樂育人才」、100元「循循善誘」。全部一組6張，裝在紅包袋中致贈給全體教職員工，期待新的一年大家繼續堅守教育崗位，作育英才。尤其在新年期討喜氣，能夠「紅紅火火」過好年。
新上國小全體教職員工能獲得這組象徵帶來幸福感的教材鈔票，家長會長李宗銘還代表家長會，附上有「真鈔」的紅包，致贈給平時辛苦，但是沒有年終獎金的外聘約僱人員，保全警衛、園藝勞務、廁清人員等，讓這個新年充滿創意，也有著暖暖的溫馨與幸福。
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