他備高考5年沒考上不想面對過年 「國考戰士」分享12年落榜經驗安慰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己國考5年沒考上，因此不想吃年夜飯面對親友拷問。沒想到卻有「國考戰士」前來分享十多年的落榜經驗安慰，引起討論。圖源：ingimage
一名網友分享自己國考5年沒考上，因此不想吃年夜飯面對親友拷問。沒想到卻有「國考戰士」前來分享十多年的落榜經驗安慰，引起討論。圖源：ingimage

過年時許多長輩總愛詢問生涯規劃，然而一名網友卻分享，自己從大學畢業後就開始考高考，考到現在已經5年卻仍落榜，本來想透過跑外送躲過年夜飯的「拷問」，但爸媽卻還是他留下來吃完飯，不知該如何面對親戚。其他網友向他分享自己奮鬥12年仍落榜的經驗，並自稱「國考戰士」，鼓勵他繼續奮進，引來許多網友討論。

一名網友在PTT八卦版發文，表示自己大學畢業後就開始考高考，考到現在研究所都快畢業，已經經過5年卻還是落榜。本來想要去「跑外送」躲過年夜飯，但被爸媽罵說要跑吃完年夜飯再跑，無法逃過親戚的拷問。

因此網友特地以標題「國考考了五年都沒上要怎面對晚上」發問，光想到要面對親朋好友就讓他感到相當煩躁，詢問網友究竟「該怎麼辦？」。一名網友回文，分享自己成為「國考戰士」的經歷，表示他自從100年大學畢業以來，考到現在「已經12年」，並勉勵原PO「5年只是一個零頭」，若繼續加油，一定可以考上心目中的職位。

該位「國考戰士」還建議，在上榜前「所有的流言蜚語都不要管」，因為目標就是「念書、上榜」，也要謹記「臉皮夠厚、脖子夠硬」，鼓勵原PO繼續拚國考。

網友對此呈現兩派意見，支持原PO的網友認為，「面對。沒考上就沒考上，並不代表你很差」、「考上就有崇高的社會地位，繼續考吧」、「我考到30也沒在怕的，臉皮厚點，加油好嗎」；而也網友持不同意見，表示「五年夠了，你該想其他出路」、「代表你的能力就考不上，還有初考，普考等等等」、「誠實以對很難嗎？真沒擔當」、「沒考上是好事，在外面機會多很多，考上就鎖死人生了」。

年夜飯 生涯規劃 PTT

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