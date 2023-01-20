少子化影響新住民學生數跌破30萬 父母來自大陸者最多

民國80年代開始跨國婚姻逐漸熱絡，教育部近日公告最新統計，少子化影響下幼兒園至國中階段新住民子女數亦減少，110學年各級合計達29.6萬人，近年首度跌破30萬，占全體學生總數7.2%。其中仍以父母來自中國大陸者最多，占四成四，其次則為越南和印尼。

教育部統計，自民國80年代開始新住民和其子女數逐步成長，90年代初曾因新住民相關政策實施轉趨減少，觀察近年新住民結婚人數，新冠肺炎疫情爆發前，大致維持每年約2萬人水準，108學年受疫情影響，跨國通婚人數大幅減少為1.4萬人，109學年及110學年連兩年皆僅9000人。

教育部調查國內跨國婚姻下各級學校新住民子女學生數，110學年為29.6萬人，占全體學生總數之7.2%，較上學年微減0.1%。觀察105至110學年間變化，新住民子女學生人數及其占全體學生比率呈現「先增後減」趨勢，五學年間人數微減4793人或 1.6%；占全體學生比率則增加0.4％。

教育部統計也發現，110學年各級學校新住民子女數目，從幼兒園至國中分別為1.6萬、7.9萬以及4.8萬人，但三者均受到少子化現象影響，相較105學年人數均遞減；高中則為7.2萬，大專校院最多則有8.1萬人，其中高中新住民子女數五學年間「先增後減」，大專校院則因學生出生時新住民婚姻數仍在成長階段，對此五學年間大幅增加6.7萬人。

若綜觀新住民學生父母母國或地區，父母來自中國大陸者仍最多，占比約四成四，其次則為越南和印尼、菲律賓等國；幼兒園、國小、國中及大專校院皆以大陸居首，高中則以越南為主。110學年新住民子女學生29.6萬人中，以父母來自大陸者12.9萬人或占43.7%居首，越南10.5萬人或占35.6%居次，印尼2.6萬人或占比8.9%再次之。

教育部也發現，新住民子女七成都集中於六都，其中以新北市4.5萬人居首，其次則為台中市3.7萬人次之，桃園市3.5萬人再次之。六都新住民子女學生合計20.5萬人，合占全體新住民子女學生69.2%。