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康橋秀岡校區iGEM競賽奪金牌獎 深化生物科技研究

聯合線上／ 張筱文 提供

康橋國際學校新店秀岡校區，近期耗資數百萬建立iGEM國際遺傳工程機器設計競賽實驗室，並組成iGEM團隊，深入生物領域的研究，日前更透過遠端線上連線參加法國巴黎一年一度所舉辦的世界級合成生物學競賽「國際遺傳工程機器設計競賽」「2022 iGEM Grand Jamboree世界競賽」並一舉拿下 Gold Medal金牌。

康橋國際學校秀岡校區iGEM團隊日前參加法國巴黎一年一度的競賽獲得金牌獎。 圖／康橋 提供
康橋國際學校秀岡校區iGEM團隊日前參加法國巴黎一年一度的競賽獲得金牌獎。 圖／康橋 提供

這次康橋團隊以研究營養保健品是否可以促進新陳代謝為出發點，深入探討對減輕因壓力引起的肥胖症的影響力，綜合學習與分子、合成生物學有關的知識。雖然實驗室剛成立不久，且為第一次參賽，能擁有好成績，秀岡校區全校師生都興奮不已。

這是一場為期三天的跨國比賽，康橋的學生透過線上連線，與來自世界各國的研究者，一起在遺傳生物領域上探究，同學們分享這三天真的學習到很多，不僅聆聽了來自各國的研究內容，還跟大家互相討論探究，讓自己對未來的研究更有方向。

康橋國際學校秀岡校區高中生團隊獲得2022 iGEM Grand Jamboree世界競賽金牌獎。 圖／康橋 提供
康橋國際學校秀岡校區高中生團隊獲得2022 iGEM Grand Jamboree世界競賽金牌獎。 圖／康橋 提供

康橋表示KCIS iGEM團隊是學校專為高中生所規劃的其中一個多元課程，學校非常注重實驗技術和實驗工作，課程中為參加的學生制定了一系列的合成生物學課程計畫，學生們可以從中接觸到很多大學的研究生才會學習到的知識。康橋希望一步步帶著對生物科技有興趣的孩子從認識基本分子生物學開始學習，然後利用這些基因的研究應用，在未來可以為這個世界帶來好的改變，有好的貢獻。

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