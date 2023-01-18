培植國家重點領域人才 教育部放寬名額直攻博士學位

教育部開放成績優異的學生可跳過碩士階段，直接攻讀博士，但原規定名額以博士班的40%為限，但教育部近日正式公告修正後「學生逕修讀博士學位辦法」第四條，舉凡教育部核定的高階人才培育計畫或專案，如國家重點領域高階人才等，將可不受40％限制。

普遍狀況下若學生欲取得博士學位，需按部就班取得碩士，研究所若認定學生成績優異且具研究潛力，可在兩名教授推薦下，讓學生申請逕修讀博士學位，但以核定博士班招生名額的40%為限。

教育部去年公告欲修正「學生逕修讀博士學位辦法」第四條，並增訂兩項例外條件，有助於培育、留用高階人才。條件之一，若博士班的核定招生名額只有一人，即可全數以逕修讀博士學位的方式錄取，教育部認為此修法方向，可保障就學管道的衡平性。

條件之二則為「經教育部核定之人才培育計畫或專案」亦可不受40%的限制。教育部舉例，如產學合作培育博士級研發人才的計畫，常採碩博5年一貫模式，讓學生在5年內取得博士學位。

此外，教育部近年亦開放國立大學依「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立研究學院，包括台大、清大、成大、陽明交大等首波半導體學院已順利運行，中山大學「國家重點領域研究學院」則於第2波申設成功。

包括上述半導體學院、國家重點領域研究學院等均可於計畫書中敘明，讓全數學生逕修讀博士，經教育部專案核定，使人才培育更有彈性。

另外，根據「學生逕修讀博士學位辦法」，若逕修讀博士學位的學生通過博士資格考但最終未通過學位考試，經學位考試委員會認定，合於碩士學位標準，也可授予碩士學位。