東港海事翻查畢旅學生行李 校方：為不讓傷害校譽行為再發生

人本教育基金會與立委范雲今天召開記者會，指國立東港海事學校在去年底畢業旅行出發前，校方公然翻查學生行李，侵犯隱私，要求教育部徹查並追究責任；對此，東港海事說，往年辦理三年級校外教學活動，因有學生屢於校外使用違禁品，傷害校譽和形象，行前已向學生說明出發日會實施例行安全檢查，當日由學務處會同導師及學生代表共同施行。

人本教育基金會與范雲今天上午召開記者會，指根據教育部規定，除非有相當證據，學校不得搜查學生身體及其私人物品，但東港海事在去年底畢業旅行出發前，校方竟公然翻查學生行李，且誇張的是，包括校長林明山在場的所有教職員，竟沒人對此違反行為有意見，批評校方目無法紀，呼籲教育部組成專案小組入校調查，並追究校長等人責任。

東港海事說，依據「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第29條規定，學務處對特定學生攜帶違禁品（菸、酒、檳榔等危害學生健康物品）有合理懷疑時，在2位以上之學生家長會代表、學生會幹部或教師陪同下，得在校園內檢查學生私人物品（如書包、手提包等）。

林明山說，該校歷年辦理三年級校外教學活動，因有學生屢於校外使用違禁品，導致民眾及飯店對該校觀感不佳，甚至致電學校抗議。這次校外教學行前說明會時，已向學生宣達出發當日會實施例行安全檢查，切勿攜帶違禁品，共同維護校譽。

他說，如只檢查特定學生，易有標籤化的可能，故對所有參加活動學生進行安全檢查， 當天檢查由學務處會同導師及學生代表共同施行，由學生自行將行李打開檢查，也向學生說明對檢查若有疑慮同學，可自行錄影存證；以後對於相關活動辦理，將加強宣導應注意自身校外行為及遵守校方規定。