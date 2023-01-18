快訊

砲襲下的「黃色廚房」：被俄軍轟碎的日常生存故事

美援烏克蘭吸血鬼無人機殺手 不追求高貴高科技、可裝在皮卡是關鍵

驚聲尖叫！吊掛木長桌「失控高速墜樓」砸破人行道 搬家公司慘了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東港海事翻查畢旅學生行李 校方：為不讓傷害校譽行為再發生

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國立東港海事學校去年底畢旅出發前翻查學生行李惹議，校方說明，往年辦理三年級校外教學活動，因有學生屢於校外使用違禁品，行前已向學生說明出發日會實施例行安全檢查。記者潘欣中／翻攝
國立東港海事學校去年底畢旅出發前翻查學生行李惹議，校方說明，往年辦理三年級校外教學活動，因有學生屢於校外使用違禁品，行前已向學生說明出發日會實施例行安全檢查。記者潘欣中／翻攝

人本教育基金會與立委范雲今天召開記者會，指國立東港海事學校在去年底畢業旅行出發前，校方公然翻查學生行李，侵犯隱私，要求教育部徹查並追究責任；對此，東港海事說，往年辦理三年級校外教學活動，因有學生屢於校外使用違禁品，傷害校譽和形象，行前已向學生說明出發日會實施例行安全檢查，當日由學務處會同導師及學生代表共同施行。

人本教育基金會與范雲今天上午召開記者會，指根據教育部規定，除非有相當證據，學校不得搜查學生身體及其私人物品，但東港海事在去年底畢業旅行出發前，校方竟公然翻查學生行李，且誇張的是，包括校長林明山在場的所有教職員，竟沒人對此違反行為有意見，批評校方目無法紀，呼籲教育部組成專案小組入校調查，並追究校長等人責任。

東港海事說，依據「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第29條規定，學務處對特定學生攜帶違禁品（菸、酒、檳榔等危害學生健康物品）有合理懷疑時，在2位以上之學生家長會代表、學生會幹部或教師陪同下，得在校園內檢查學生私人物品（如書包、手提包等）。

林明山說，該校歷年辦理三年級校外教學活動，因有學生屢於校外使用違禁品，導致民眾及飯店對該校觀感不佳，甚至致電學校抗議。這次校外教學行前說明會時，已向學生宣達出發當日會實施例行安全檢查，切勿攜帶違禁品，共同維護校譽。

他說，如只檢查特定學生，易有標籤化的可能，故對所有參加活動學生進行安全檢查， 當天檢查由學務處會同導師及學生代表共同施行，由學生自行將行李打開檢查，也向學生說明對檢查若有疑慮同學，可自行錄影存證；以後對於相關活動辦理，將加強宣導應注意自身校外行為及遵守校方規定。

東港 教育部

延伸閱讀

影／東港海事搜學生行李惹議 教部組專案小組入校訪視

影／學校公然翻查學生行李 范雲：教育部應徹查、究責

謝曉星性騷女部屬遭拔官 范雲喊修法：受害者不要害怕

IPAC通過決議邀請台灣加入 范雲、張其祿出任共同主席

相關新聞

9私中財務惡化被列專輔 有學校開會前「挹注資金」逃一劫

教育部今天召開第10次私校退場審議會，將彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中以「財務狀況顯著惡化」，列為專案輔導學校。退審會發...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

東港海事翻查畢旅學生行李 校方：為不讓傷害校譽行為再發生

人本教育基金會與立委范雲今天召開記者會，指國立東港海事學校在去年底畢業旅行出發前，校方公然翻查學生行李，侵犯隱私，要求教...

被列專輔學校 嘉義市興華中學：董事會全力支持資金

嘉義市私立興華高中被以「財務狀況顯著惡化」，列為專案輔導學校，對此，興華高中校方昨天發布聲明，對於教育部作法「深感遺憾」...

73年老校被列專輔名單 私校工會籲積極應對：未來四年估50校退場

彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中同因財務顯著惡化被公告為專輔學校，全國私校工會表示，此舉再次凸顯私中辦學普遍陷入困境問題，...

專輔學校再添2校！大慶商工、興華高中入列 教部給原因

教育部今天召開第10次私校退場審議會，彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中皆因「財務狀況顯著惡化」被列為專案輔導學校，並給予2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。