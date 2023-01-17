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9私中財務惡化被列專輔 有學校開會前挹注資金逃一劫

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
退審會發言人、國教署長彭富源表示，彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中每個月可用資金不足超過20個月，且財務調度有困難，因此被列為專輔學校。記者趙宥寧／攝影
退審會發言人、國教署長彭富源表示，彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中每個月可用資金不足超過20個月，且財務調度有困難，因此被列為專輔學校。記者趙宥寧／攝影

教育部今天召開第10次私校退場審議會，將彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中以「財務狀況顯著惡化」，列為專案輔導學校。退審會發言人、國教署長彭富源表示，兩校每個月可用資金不足超過20個月，且財務調度有困難，因此被列為專輔學校。預計2月8日前將公告，並自公告日起算2年改善期，若遲未改善，最快114學年將被勒令停止招生。另原定今日審議三校，其中一校則在開會前將資金籌措到位，因此撤案。

彭富源表示，大慶商工有教職員72人、學生880人，但校方每月可用資金無法維持三個月的月份共達24個月；興華高中現有81名教職員、1078名學生，可用資金無法達三個月的月份共達23個月，兩校在兩學年內校務財報決算，都將出現資金缺口，符合「財務狀況顯著惡化」的指標。

據了解，原定今日共有三所學校要被審議，最終僅兩校被排入正式議程。彭富源表示，事前有告知學校缺額多少，該校在開會前已挹注資金，符合財務指標後就予以排除。另，若專輔學校能在三個月內提出改善計畫、挹注資金，便有機會及早經查核輔導小組審核後，重新提報至退審會解列專輔學校身份。

國教署先前預估，將有超過20所署轄私校將被送入退審會審議，後續進度為何？彭富源表示，目前已有9所高中職入列，過年後將持續按照原定進度，依順序提報。

至於五都直轄市（除了台南市）何時啟動退審會？彭富源表示，五都必須訂定兩子法，包含退場審議會組織及運作辦法，以及加派董事監察人及重新組織董事會管理辦法，目前五都皆在法制程序中，但已提醒可先由直轄市業務單位，依專輔學校標準檢核所轄學校是否符合標準，並於子法通過後送入直轄市退審會審議，今年五月底以前完成審議。

國教署 教育部

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