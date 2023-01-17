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南華大學大專盃棒球聯賽勇奪「亞軍」首創7年隊史佳績

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
南華大學獲111年度大專盃棒球聯賽「亞軍」，教職員生歡喜迎接棒球隊光榮返校。圖／南華大學提供
南華大學獲111年度大專盃棒球聯賽「亞軍」，教職員生歡喜迎接棒球隊光榮返校。圖／南華大學提供

成立7年的南華大學棒球隊首度闖進UBL大專棒球聯賽冠軍戰，15日與台灣體育大學鏖戰至延長賽11局，以5比6居「亞軍」，創下隊史最佳戰績；今年隊長吳松諺帶領隊員返校，並將亞軍獎盃獻給校長林聰明，自許成為明年的「冠軍隊長」

校長林聰明、副校長釋慧開、林辰璋、李坤崇率一級主管及教職員，以及校董事暨三好體協秘書長覺禹法師今天也特別率佛光人出席同賀，歡喜迎接棒球隊光榮返校。

南華大學棒球隊在111學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）預賽，一度吞下6連敗，在16支隊伍排第13名，經創辦人暨董事長星雲大師與佛光山法師的正向鼓勵，以及總教練蔡仲南的提點，後來居上晉級八強。

並在複賽打出5勝2敗晉級四強，四強戰更擊敗強敵國立體育大學，南華大學棒球隊首度闖進冠軍賽，與勁敵台灣體育大學鏖戰11局，最終抱回亞軍，亮眼表現勘稱此次賽事大黑馬。

林聰明表示，賽事自111年11月22日開打，從預賽、複賽到決賽，歷經共24場兩個多月的賽程，創下創隊7年來最佳成績，尤其是四強賽及冠軍賽受到全國觀眾矚目，冠軍賽雖錯失冠軍，但每位球員的表現都相當值得肯定，期許再接再厲，再創佳績。

三好體協秘書長暨南華大學駐校董事覺禹法師指出，南華大學棒球隊不僅重視球技，更重視品德與團隊紀律，具備與眾不同的三好精神是為最大特色，此次勝利的光榮歸於佛光人、南華大學及大眾，繼續努力朝冠軍的目標努力。

南華大學獲大專盃棒球聯賽「亞軍」，由隊長吳松諺（右）將亞軍獎盃呈獻給林聰明校長（左）。圖／南華大學提供
南華大學獲大專盃棒球聯賽「亞軍」，由隊長吳松諺（右）將亞軍獎盃呈獻給林聰明校長（左）。圖／南華大學提供
南華大學獲111年度大專盃棒球聯賽「亞軍」，創下7年隊史最佳成績。圖／南華大學提供
南華大學獲111年度大專盃棒球聯賽「亞軍」，創下7年隊史最佳成績。圖／南華大學提供

南華大學 法師 體育

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