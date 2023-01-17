專輔學校再添2校！大慶商工、興華高中入列 教部給原因

教育部今天召開第10次私校退場審議會，彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中皆因「財務狀況顯著惡化」被列為專案輔導學校，並給予2年改善期限。另，今日也在會議中針對旗美商工、新光高中等兩專輔學校，加派董事及監察人。

教育部稍早發布新聞稿，彰化縣大慶商工是私校退場條例施行後，列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

另外，嘉義市興華高中是退場例施行後，列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

先前旗美商工、新光高中已被列入專輔學校，教育部表示，今依退場條例第12條及教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法第4條規定，加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，並於今日逐案加派董事及監察人名單。

教育部說，後續將經退場審議會審議通過的專案輔導學校名單及其所屬法人董事會組織成員名單，公告於「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」 ，強化專案輔導學校的治理。