千古詞帝寫盡一生浪漫，臺大「李後主詞的情意世界」優惠中

圖／臺大進修推廣學院

「問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流」、「春花秋月何時了？往事知多少。往事已成空，還如一夢中。」這些出自於李後主的真摯動人的字句，千百年後，讓人讀來仍感低迴不已。臺大進修推學院近期特邀國立臺灣大學中國文學系劉少雄教授開講「李後主詞的情意世界」課程，自112年4月16日起每週日下午上課，請有意報名者務必把握在3月10日前完成報名繳費，得享學費優惠。

李煜又稱李後主，為南唐最後一任君主，李煜在南唐滅亡後被北宋俘虜，卻成為中國歷史上首屈一指的詞人，後人譽為千古詞帝，作品更是千古流名。李煜詞的風格以亡國被俘而分為兩個時期，前期多寫宮中歡樂、男女情事，風格清新雅致；後期因遭亡國之恨，感慨遂深，詞作變為哀怨鬱結、沉痛悲涼。後主能於樂中寫樂、苦中寫苦，真情流露，直言無諱，作為詞人能如此縱情任性，真率自然的表現自我，實為難能可貴的特質。

臺大進修推廣學院開辦的「李後主詞的情意世界」課程將談李煜前期詞的歡樂情懷及其特色，再分析後期詞的悲愁怨恨，以今昔對照，夢境與真實的矛盾掙扎中激起並深化其詞情，如此波動極大的情感節奏，遂造就了後主詞獨特的情意世界─最能具現詞體的抒情特性，又極富興發感動的力量。課程包括4個部分，其一，探討前期歡宴遊賞生活背後之歌舞生活，劉教授將與學員探討李後主的歡樂是由衷歡樂的表達，還是掩飾實際人生的內容，抑或遮蔽了一些真實；其二，相看無限情-訴說男女情詞充滿離情別愁。其三，其後半生因國破家亡而淪為階下囚，相對情境激化的悲情，訴盡過去的美好與現實生活的對比；最後，往事已成空，還如一夢中，李後主活在自我世界的之虛妄，過去的美好與現實的生活兩相對照下，人生如夢的感嘆。

在文學史上，李煜可說是被帝位耽誤的文學家，作為五代十國時南唐的最後一位國君。前半生的他生活在風景絕美的江南腹地，衣錦華屋，後半生卻因國破家亡而淪為階下囚。巨大的人生落差，憂憤、悽然、悲愁在他高超的文學創造力中集中迸發，奏出傳唱千古的絕章。其在後期的詞作更顯題材廣闊，含意深沉，在晚唐五代詞中別樹一幟，對後世詞壇更是影響深遠。

臺大推廣學院開辦的「李後主詞的情意世界」，劉少雄教授將帶領大家透過李後主前後期詞的對照，認識詞之相對美感與了解詞史的發展，同時也學習透過文學表達抒發情緒。不僅喚起讀者情感的活動，進一步身歷其境，引發讀者心裡的共鳴。想要瞭解本課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「李後主詞的情意世界」https://bit.ly/3XfeNZc