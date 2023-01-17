臺大ESG研習專班招生中 協助企業掌握先機永續發展

圖／臺大進修推廣學院

國立臺灣大學集結校內師資，邀請業界專家顧問與產業先進，由進修推廣學院規劃「企業永續發展與管理研習專班」，受到各界喜愛，目前已開辦第四期。112年2月20日前繳費享早鳥優惠，歡迎企業負責人、中高階主管、專業經理人或企業薦派團體報名參加，相關資訊可至【臺大推廣教育網】https://www.ntuspecs.ntu.edu.tw查詢，或致電02-23620502洽詢。

聯合國於2005年首度提出ESG（環境保護、社會責任、公司治理），並於2015年發布17項永續發展目標（SDGs）以作為2030年永續發展方針的指導原則。SDGs涵蓋經濟成長、社會進步及環境保護等三大面向之宏觀趨勢，使得世界主要經濟體漸次採行課徵碳稅，各國也陸續跟進提出「2050淨零排放」的宣示與行動。

ESG的相關規範不僅對世界經濟體與企業形成制約，然而也有愈來愈多的企業化被動為主動，將ESG視為競爭力的來源，積極致力於將ESG融入企業宗旨、結合公司治理、提高供應鏈透明程度、強化風險控管、重視勞雇關係與雇員健康安全、完善消費者保障等相關議題。然而企業宗旨與策略如何與ESG結合，甚至成功轉型升級，達成永續發展的目標，有賴於對ESG的內涵、範疇與準則的理解，以及為何而做，而非僅為撰寫永續報告書。

課程針對企業負責人、中高階主管，或將來在企業中擔任永續發展之規劃者所設計，結合永續發展概念與企業管理知識。課程綜觀ESG發展的趨勢脈絡，介紹其內涵及準則與知識架構，譬如實務上如何透過TCFD、SASB、DJSI、CDP與投資人溝通；進一步剖析企業落實ESG的策略，包含綠色創新、綠色供應鏈管理、風險管理、以及品牌價值實踐等相關議題，提供企業行動指引，以達成企業轉型升級以及提升社會價值之目的，協助企業掌握永續發展先機。

該班程自112年3月31日起每周五全天授課，112年2月20日前繳費得享早鳥優惠，同時也提供企業團報優惠；歡迎對於企業轉型、組織永續發展與企業價值提升有興趣的企業負責人、高階幕僚、中高階主管與專業經理人等職場菁英報名參加！

「ESG企業永續發展與管理研習專班」https://bit.ly/3ZPlumu