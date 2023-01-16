國中小寒假作業自己決定 北市新增38國中試辦

北市教育局推動國小寒暑假作業自主學習，本學年度升級「自主學習2.0」加入國中參與，共有38學校加入試辦。北市教育局表示，盼藉由親師生合作，鼓勵國中階段學生參與假期自主學習，期能將國小階段銜接國高中成為獨立自主學習者。

教育局今在新生國小舉辦自主學習2.0說明會，向師長說明引導學生進行規畫寒暑假學習的方向，由銘傳國小、永安國小及日新國小三校進行已辦理經驗的深度分享，讓各校進行回饋與交流，達到觀摩學習目的。

另外，新生國小學生黃苡恩由於對哥倫比亞舞蹈非常有興趣，邀請父母利用寒暑假的時間一起練舞，因為學期中的時間較為緊湊，能夠利用寒暑假時間學習。記者會上黃苡恩也與父親一同表演，展現自主學習的成果。

教育局長湯志民也自身自主學習攝影鳥類的經驗說明自主學習經驗，他說，一開始想製作早安圖和大家寒暄，從用手機隨手拍、逐漸越拍越有心得，到更進一步開始研究拍攝的設備、角度及技巧，更從完全不認識鳥的種類，到現在能夠侃侃而談鳥類的名稱、習性、在哪裡拍攝，以及要怎麼在分秒之間捕捉到如此微小又動態的畫面。

湯志民表示，自主學習希望強調學生自發自動，若是寒暑假都在寫老師交代的功課，到了大學人生都是空白，如何填滿人生，應從小練習，讓學生對於學習做判斷，每個人都要做出很多決定，並去瞭解要做什麼準備，人生一定要有探索。