影／新北為幼兒打造「動動健康操」 唱跳還能學本土語

新北教育局今發布「動動健康操MV」，讓3至5歲幼兒能根據影片快樂唱跳，局長張明文表示，該健康操也適合全家大小一同運動。幼教老師說，過去帶幼兒運動，都要上網自行找資源編舞，也不知道適不適合幼兒，如今可快速方便帶幼兒運動；跳過的幼兒也說，跳的很開心，全身都感到活力，未來想每天跳。

政府過去為國小生打造國民健康操，但針對幼兒則沒有一定的體操運動。新北在2020年發布適合幼兒唱跳的「新北健康Follow me」健康操，今日再發布「動動健康操MV」，由幼教老師、多位幼兒及張明文帶頭唱跳，宣布幼兒健康操邁向2.0版。

「愛玩、喜歡玩很重要」張明文表示，遊戲跟玩是幼兒重要活動，這次推出新版幼兒健康操，將運動融入幼兒生活中，讓幼兒快樂唱跳，家中長輩、父母也能跟著一起律動，希望在「幼兒帶動下」，9萬個家庭同樂。他在發布會現場跳的滿身汗，幼兒們也歡笑聲不斷，氣氛歡樂。

教育局幼兒教育科長陳沛雯指出，這次健康操針對中小班幼生設計，節奏速度適宜，並以前後快、慢不同速度，強化幼兒上下肢的肌耐力、平衡協調、心肺功能，適合3至5歲幼兒快樂活動。另外，影片中還融入閩南語、客語、原住民族語等語言，讓幼兒在唱跳中自然習得本土語。

教育局說明，健康操共拍攝2支影片，其一為教學示範版（https://m.youtube.com/watch?v=2-23myPaeic&feature=youtu.be），其二為MV宣傳版（https://m.youtube.com/watch?v=qKqDVZYl1d8&feature=youtu.be）。發布會現場由張明文偕同幼生將影片上傳新北YOU ME GO幼教影音資源網，供全市師生運用。教育局後續將再辦理4場400人次教保人員研習，將影片推廣。

新北市幼教研習暨資訊中心主任鄭雅玲認為，動動健康操節奏輕快、歌詞淺顯，可訓練較少使用的肌群，推薦老師們列入每日早操、運動會表演節目或全園性親子活動。現場幼兒分享，今天跳的很開心，跳完後全身都感到很有活力，希望以後天天跳。