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青少年科技創意實作競賽 南市國小組總積分全國第一

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市學校參加青少年科技創意實作競賽全國賽，佳績連連。記者鄭惠仁／攝影
南市學校參加青少年科技創意實作競賽全國賽，佳績連連。記者鄭惠仁／攝影

台灣師範大學近日辦理PowerTech青少年科技創意實作競賽全國賽，南市學校在333隊、1500多名學生競技中，市新化國中、崑山國小分別拿下國中組總積分第2名、國小組總積分第1名，另和順、新興國中也獲得「清道達人」、「星際折返」等單項競賽冠軍，表現亮眼。

市長黃偉哲表示，AI時代來臨，南市積極培養學生善用科技解決生活中的問題，在科技課程中全面扎根學生的資訊科技力。近年南市教育局辦理「智慧城市-AI機器人創意競賽」、補助學校參加「日本RoboRAVE 國際機器人競賽」、「WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽」等國際賽，透過比賽檢驗學習成效，此次參加全國青少年科技實作創意競賽獲得佳績，證明南市推動科技教育有成，期許學生繼續努力。

教育局長鄭新輝說，程式編撰能力是因應AI時代必備的關鍵能力，因此南市國小學生自三年級以上，每周都規畫一節以上的程式設計課程，此次獲獎，再次肯定各校校長對程式教育的用心推動，期待所有獲獎學生，能夠對程式學習保持熱情、發揮創意，未來成為程式設計專業或跨領域的人才。

新化國中校長詹森雄表示，該校設有自造教育及科技中心，近年來積極發展科技領域課程，以STEAM為本，培養學生「做中學」及「問題解決」能力。學生陳沁妤表示，集訓過程雖然很辛苦，但成果卻很豐碩甜美，感謝老師以及隊友，去年比賽累積的經驗，對今年遇到問題需要解決時，有很大的幫助。學生許芷琪綺說，第一次參加全國賽好緊張，卻開拓了視野，期待明年表現更穩定、拿到更好的成績。

崑山國小校長王文玲指出，校內仿生機器人社團已行之有年，最早比賽從指導老師獨自帶著10幾名四處征戰，到現在參賽時親師生已近60人，團隊裡的家長來自各行各業，但都能不吝分享經驗，有這樣好的成績，要歸功團隊成員的努力。

和順、新興國中也獲得「清道達人」、「星際折返」等單項競賽冠軍；偏鄉小校的左鎮國中也不遑多讓，榮獲國中新秀組第1名；官田、歸仁國中獲造型創意第1名；中山國中獲單項「步步高升」造型創意第1名；文元國小獲單項「九彎十拐」第1名。

南市學校參加青少年科技創意實作競賽全國賽，佳績連連。記者鄭惠仁／攝影
南市學校參加青少年科技創意實作競賽全國賽，佳績連連。記者鄭惠仁／攝影

AI 團隊

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