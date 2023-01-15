大考數學分數AB與甲乙 全教會憂「考兩次」成學生負擔

大學學測落幕，依據大考中心統計，今年考生平均選考科目為5.02科，較去年4.92科增加。全教總表示，108課綱的目的是期待學生考試科目變少，顯然這項目標並未達成，兩年後分科測驗即將加考數乙，當不分數學需求高低的學生都把精力放在研讀數學上，是否反而學習負擔？值得教育部深刻檢討。

全教總表示，去年學測新聞稿已經提醒，大學各校系參採數學A、B的狀況，恐將使莘莘學子的負擔加重。分析111、112學年度各科報考人數比較表，數A、數B呈現5000至7000人的漲幅；數A與數B總和報名人數遠超過總報名人數，意味著學生同時選考數A、數B的比例將近6成，此現象與108課綱講求的「數學分流」、「適性發展」背道而馳，也與全教總一年前的擔憂不謀而合。

全教總分析，造成這個現象的主因，來自於108數學領綱一開始設計時理想高遠，但學生在面對十八學群內各大學參採科目排列組合下又不得不向現實妥協。當過往文、理組參採科目的模式被打破後，為求最大志願填寫數，學生自然會選考對其最有利的科目組合。

全教總說，由於增考一科數學，就可以增加521至803個志願數，學生自然趨之若鶩，卻違背了數學領綱一開始設計的概念，使得原來社會組的學生也得學習過去自然組的內容；而108課綱下的數A內容，也比過去99課綱的內容來得艱深。

全教總提到，兩年後分科測驗即將加考數乙，這種「以數學為尊」的現象只會有增無減。當不分數學需求高低的學生都把精力放在研讀數學上，是否反而限制了學生的多元發展性，進而加重學生不必要的學習負擔？這種現象值得教育部深刻檢討。

另外，今年考試秩序大致良好，然傳出南部考生因天熱、希望開冷氣未果，顯示了大考中心缺乏事先對於極端氣候的準備。全教總建議，大考中心以「溫度」、而非「月份」作為是否開冷氣的標準，擬定相關SOP流程，供未來各考場參酌。