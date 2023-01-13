快訊

他撿到80年前珍貴二戰底片 洗出畫面直呼撿到寶：真的有「激烈混戰畫面」

好天氣沒了！明起到春節有雨 低溫下探12度時間點曝光

詩壇耆宿白萩逝世 文化部將頒發旌揚狀

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
白萩代表作品有《蛾之死》、《香頌》、《風的薔薇》、《天空象徵》及《風吹才感到樹的存在》等詩集。圖／文訊雜誌社提供
白萩代表作品有《蛾之死》、《香頌》、《風的薔薇》、《天空象徵》及《風吹才感到樹的存在》等詩集。圖／文訊雜誌社提供

資深詩人白萩1月11日於高雄逝世，享壽86歲。文化部長李永得聞訊表達哀悼，並表示文化部將頒發旌揚狀，表彰白萩一生致力詩藝，為台灣詩壇帶來開拓與創新的精神。

白萩，本名何錦榮，1937年生於台中，畢業於省立台中商職高級部。曾任職台灣省教育廳、省立台中農學院，也曾經營家具、廣告、室內設計、出版等公司。1952年起投身文壇，創作以詩為主，兼及論述；1955年以〈羅盤〉一詩獲中國文藝協會新詩獎，被譽為天才詩人。此後在商務之餘仍創作不輟，曾獲吳三連文藝獎、台中市大墩文學獎文學貢獻獎、台灣新文學貢獻獎等獎項，著作有《蛾之死》、《天空象徵》、《香頌》等詩集，尤其1971年出版的《白萩詩選》，至2021年仍由出版社持續再版，足見其詩作經典地位。

文化部指出，白萩生於日治時期，成長時正逢台灣文化、政治、經濟、社會急遽變化，生活所使用的語言也從台語、日語轉換到漢語，而白萩能夠快速掌握語言的形式，並進一步突破框架，詩作不僅意象鮮明，更具備敏銳的現實觀察及批判，於詩壇備受推崇。

文化部表示，白萩以詩藝崛起的年代，正是台灣現代詩百花齊放的時期，其也先後參與「藍星詩社」、「現代派」、「創世紀詩社」，至1964年與林亨泰等人共組「笠詩社」，可說與台灣戰後詩壇最具代表性的團體都有淵源，但他的作品卻不曾受限，在形式與題材上皆不斷蛻變，勇於革新，論者曾謂白萩是一位集大成者，同時也是一位重要的開拓者。

文化部 詩人

延伸閱讀

現代詩壇的孤岩、詩人白萩過世 享壽87歲

真人與布袋戲共演 紙風車「哪吒鬧龍宮」戶外公演加場

施振榮倡議「員工福利藝文禮券」 李永得：盡快研議

獨／金鐘獎再出包！人氣戲劇「火神眼淚」獎座發生重大疏失

相關新聞

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

詩壇耆宿白萩逝世 文化部將頒發旌揚狀

資深詩人白萩1月11日於高雄逝世，享壽86歲。文化部長李永得聞訊表達哀悼，並表示文化部將頒發旌揚狀，表彰白萩一生致力詩藝...

管中閔憶卡管 要出回憶錄

台大前校長管中閔上周正式卸任，他昨在臉書回顧當年「卡管風波」，更預告這段往事將出書，由作家楊渡執筆，盼為社會留下紀錄，維...

綠委拋出政府代償學貸一年 減輕青年債務壓力

行政院拍板將普發每人6000元，民進黨立委鍾佳濱、何欣純、賴品妤、范雲、賴惠員、吳思瑤等人認為，許多社會新鮮人大學期間申...

一千天不見境外生淚奔家鄉 沒想到父母這樣說

大專院校放寒假，我國放寬對新冠疫情邊境管制，至少兩年沒返鄉的境外生紛紛打包行李回國，大葉大學半數境外生返國，明道大學三成...

影／學倫案調查頻惹議 逾4成學生認為應交由獨立調查單位

全國私校工會今天和立委范雲辦公室等團體召開「迎新送舊：高教學歷年終大掃除」記者會，呈現學生對學術倫理爭議的看法，教育團體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。