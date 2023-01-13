沿海偏鄉塭港國小廚房火警受損 嘉縣府啟動供餐協助
嘉義縣沿海東石鄉塭港國小，昨天下午因鄰居堆置保麗龍起火遭波及，濃黑煙灌入校園廚房，造成廚房輕鋼架燻黑、磁磚受熱破損，所幸無人傷亡，但廚房供餐中斷，火警原由消防局鑑識調查，為避免斷炊，縣府今天啟動供餐協助。
塭港國小在火警事發第一時間，馬上向縣政府教育處校安通報，教育處長李美華立刻致電校長黃聰哲，表達關切，指示體健科長黃宏鼎上午到校了解實際狀況。
縣府已啟動協助機制，穩定塭港國小午餐供應狀況，請校方考量廚房使用的安全性，並配合火災鑑定作業，直到恢復正常供餐前，由東石國小設置的中央廚房協助，並由縣府協助調派車輛進行午餐運送。
黃宏鼎感謝各界重視校園營養午餐供應狀況，教育處將與塭港國小、東石國小研擬最佳供餐方式，針對受損的廚房環境以最快的時間協助復原，確保全校師生權益，安心無虞用餐。
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