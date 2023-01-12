新住民女兒考上台大外文系 刷新嘉商校史紀錄

嘉義高商應英科三年級學生張寶芸於特殊選才入學表現亮麗，同時錄取台大外文系、政大東南亞語言學程，刷新學校紀錄，校方也才發現張寶芸的越南籍媽媽阮菁慧嘉商校友，努力向學從不認識中文到考上大學，寶芸深受母親影響不但奮發向學，也積極投入志工活動，母女倆優異表現令人讚許。

校長林義棟表示，張寶芸是台灣之子，媽媽21歲從越南嫁來台灣，張爸爸退役後在營造公司路擔任路燈維修工，求學過程自動自發，高中三年都沒有補習，維持班上前3名，常拿獎學金減輕家庭負擔，高二時取得高中英檢證書及多益金色證書（900分）如今同時考上台大、政大難能可貴。

教務處主任徐茂松表示，張寶芸是以1A4B成績進入學校就讀，經過3年努力進取、勤奮向上，無論在學科考試、術科專題或各競賽、檢定、團體活動都有很好的表現，這次能夠雙金榜就是最好的證明，將來預計選擇台大外文系就讀，期盼未來能夠考取外交領事人員或者從事外語翻譯工作。

張寶芸說，看著媽媽從一個中文字都不懂從小學讀起一直到大學進修部畢業，過程中和哥哥也會和媽媽一起去上課，這些經歷讓自己培養良好的讀書習慣，讀書、學習已融入日常生活中，也感受到媽媽來自國外都這麼努力地學習，自己沒有理由不認真，所以認真讀書，也都拿到不錯的成績。

她說，媽媽從小就帶著她到新住民中心當志工，自己也從國中開始每年寒暑假就會過去幫忙。小學三年級的時候，偶然看到介紹外交官的圖文，那時候就憧憬外交、翻譯工作。

阮菁慧說，剛嫁來台灣中文字都不懂，想從最基礎的開始學習，從志航國小、嘉義國中、嘉義高商到吳鳳科技大學畢業；在大學進修幼保科期間覺得最辛苦，因為是在職班其他同學都有基本概念，自己不但從沒觸過，中文又不是自己的母語，需要更多的時間看書，經常要在半夜才能完成功課，雖然辛苦，但每當交作業獲得老師認同的評語時，都會覺得是值得的。她重視培養小孩「主動」，會先聽小孩想法分享後，再給意見，最後由小孩自己做決定。

導師吳依婷表示，張寶芸家中除了父母外，還有就讀大學的哥哥以及2歲的弟弟，媽媽嫁來台灣後，從國小識字班開始學起，努力向學直到吳鳳科技大學畢業，現在是幼兒園幼保員。寶云幾個月大開始，媽媽學校上課就帶著她，一路看著母親一方面支撐家中經濟，一方面又要讀書，無形中培養了張寶芸良好的紀律及善用時間的學習態度。

為了幫父母分憂解勞，張寶芸平時放學後都必須盡快回家，以便照顧年幼的弟弟，養成細膩、責任感、時間管理及善解人意特質；擔任班級幹部、小老師期間，常主動心協助同學課業，並積極參與校內外活動。