大學學測明登場 新北11考場提供「鐵定包中」茶
112學年度大學學科能力測驗明日至15日舉行，為替考生加油打氣，新北市農業局準備新北「鐵定包中」包種茶，於新北11考場考生休息區供免費索取，祝福考生「包中」理想學校兔躍金榜。
明天起連續3天將舉行大學學科能力測驗，新北市農業局為考生祈福，讓考生能充分發揮爭取好成績，特別在新北市11個考場包括華僑高中、新北高工、板橋高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中、新店高中及致理科技大學的考生休息區提供免費包種茶包有助於安定及使大腦更清醒靈活。
新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二表示，在北部地區製作包種茶的品種青心烏龍俗稱為種仔，早期茶葉為了保存香氣，以兩層毛邊紙包裝，放入四兩茶葉，包成長方形的四方包，包裝最外層再印上茶名及商號販售，因此取名包種茶，現今取其諧音對考試象徵表達祝福之意，文創商品茶包象徵包準考中，邀各考生喝杯新北好茶締造好成績。
新北市農業局長李玟表示，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，輔導茶農獲國內外獎項值得肯定，期勉考生與新北包種茶一同兔躍金榜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言