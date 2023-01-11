專案教師「用完即丟」困境未解 高教工會首提憲法訴訟

高教工會今天（1/11）召開記者會，研究員陳柏謙指出，編制外專案教師長年以來權益被排除於勞基法、教師法外，每年都可能因不續聘的恐懼遭校方予取予求，也如同免洗筷般用完就丟。對此，目前已有東華大學、嘉義大學兩名教師在校方恣意不續聘後決定提出憲法訴訟，正式透過法律程序，爭取專案教師最基本的聘僱保障。

高教工會今天召開記者會，陳柏謙指出，大專校院濫用編制外專案教師已行之有年，2021年雖經監察院糾正，教育部公告「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」提升部分工作條件，但對於工作權的保障仍付之闕如。專案教師仍不適用教師法和勞基法，「非勞非教」的困境行之有年恐有違憲之虞，希望透過憲法訴訟，盼讓立法機關積極正視專案教師的困境。

嘉義大學一名已取得永久居留權的美國籍王姓教師，於102年起受聘為外文系講師，以一年一聘連續受聘6年，教學評鑑名列前茅，但108年校方卻以專案講師須每三年重新徵聘規定，在第二次三年聘期即將屆滿前便通知王師不續聘。

王師代理律師蘇慶良表示，王師擁有永久居留證，無外國人工作須經「許可之期限」，且校方規定須經過教學評鑑並作為續聘、晉級參考依據，除非王師未通過教學評鑑，否則就應續聘，但法院卻以就業服務法非保護外國人工作權利為理由，逕自將外國人排除在憲法第15條工作權保障範圍外。

無獨有偶，東華大學一名楊姓專案講師於105年起聘，每年教學評鑑均及格，但楊師曾向主管反應分工問題，便在該年聘期屆滿前即被通知不續聘，且未給予具體理由。

楊師代理律師紀岳良認為，勞動部指定專案教師為勞基法第3條第3項排除適用對象，也是造成學校聘用專案教師時，節省聘用正規教師又不受法律規範的問題根源；楊師僅因質疑工作分配讓上級不高興就被炒魷魚，因沒有身份保障求告無門，只好請憲法法庭還他公道。

東華大學法律學系副教授張鑫隆指出，依據憲法第153條第1項國家負有勞動保護立法的義務，卻排除專案教師適用教師法及勞動基準法，專案教師不僅失去法律對工作條件、勞動安全及行政救濟途徑的保護，更在不被續聘的恐懼下任由校方予取予求，要求應將專案教師納入勞基法或教師法，解決高教弱勢族群的困境。