影／幼教團體代表呼籲教育部為教保員加薪
為提升幼教人員留任率，行政院宣布112年起為公共化托育人員加薪7千、非營利教保員起薪加碼至3.8萬元，而準公共教保員薪水卻僅調高1千元，同工不同酬的現象造成準公共幼兒園人才快速流失，衝擊教保服務品質，也使家長與孩童權益受損。
如何解決準公共教保員2萬9低薪困境？超徵剩餘的400億元稅收有沒有機會成為解方？立委黃國書與中華民國兒童教保聯合總會等幼教團體代表共同召開記者會，要求教育部為教保員加薪，給孩子更優質的學前教育品質。
立法委員黄國書表示，為因應我國少子女化危機，政府自 107學年起建置準公共教保服務機制，與私立幼兒園合作提供平價教保服務，以減輕家長育兒經濟負擔。準公共幼兒園與政府簽約之後，收費數額與教保員薪資級距皆須依據政府規範、不得任意調整。然而我國物價指數快速飆升，萬物漲卻唯獨薪水凍漲，準公共教保員從業須經專業課程訓練，薪水卻低於新鮮人平均起薪3.2萬元，如何吸引人才投入幼教行列？準公共低薪血汗的勞動條件問題懸而未決，將會連帶惡化教保服務的品質。
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