影／幼教團體代表呼籲教育部為教保員加薪

為提升幼教人員留任率，行政院宣布112年起為公共化托育人員加薪7千、非營利教保員起薪加碼至3.8萬元，而準公共教保員薪水卻僅調高1千元，同工不同酬的現象造成準公共幼兒園人才快速流失，衝擊教保服務品質，也使家長與孩童權益受損。

如何解決準公共教保員2萬9低薪困境？超徵剩餘的400億元稅收有沒有機會成為解方？立委黃國書與中華民國兒童教保聯合總會等幼教團體代表共同召開記者會，要求教育部為教保員加薪，給孩子更優質的學前教育品質。