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中州科大將退場 積欠百名員工薪資農曆年前有著落

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
中州科技大學確定退場，今天校方表示，申請的退場基金墊付案已審查通過，預計將會在農曆春節前先發放給員工去年11、12月及今年1月積欠的薪資和年終獎金。圖／本報資料照片
中州科技大學確定退場，今天校方表示，申請的退場基金墊付案已審查通過，預計將會在農曆春節前先發放給員工去年11、12月及今年1月積欠的薪資和年終獎金。圖／本報資料照片

彰化縣中州科技大學因爆發烏干達外籍生淪為黑工，先被教育部勒令停招，並已確定退場，校方也積欠一百多名員工薪資，今天校方表示，申請的退場基金墊付案已審查通過，預計將會在農曆春節前先發放給員工去年11、12月及今年1月薪資和年終獎金。

中州科技大學代理校長陳晉照表示，教育部已於1月3日發函通知學校所申請的退場基金墊付案已審查通過，今日已依規定到台灣銀行開立退場基金墊付款專戶。

陳晉照說，後續教育部將循程序完成款項核撥，校方準備先核發積欠教職員去年11月、12月及112年1月的薪資，以及年終獎金，希望在農曆過年前可以讓教職員領到，至於去年8到10月的積欠薪資也會於農曆春節後再補發，並正常定期發放每月薪資直至今年7月31日退場。

薪資 教育部 中州科技大學

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