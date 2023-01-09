中州科大將退場 積欠百名員工薪資農曆年前有著落

彰化縣中州科技大學因爆發烏干達外籍生淪為黑工，先被教育部勒令停招，並已確定退場，校方也積欠一百多名員工薪資，今天校方表示，申請的退場基金墊付案已審查通過，預計將會在農曆春節前先發放給員工去年11、12月及今年1月薪資和年終獎金。

中州科技大學代理校長陳晉照表示，教育部已於1月3日發函通知學校所申請的退場基金墊付案已審查通過，今日已依規定到台灣銀行開立退場基金墊付款專戶。

陳晉照說，後續教育部將循程序完成款項核撥，校方準備先核發積欠教職員去年11月、12月及112年1月的薪資，以及年終獎金，希望在農曆過年前可以讓教職員領到，至於去年8到10月的積欠薪資也會於農曆春節後再補發，並正常定期發放每月薪資直至今年7月31日退場。