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獨／老牌私校文德女中擬停招 推雙聯學位班也救不回

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
文德女中擬在112學年停招。記者潘才鉉／攝影
文德女中擬在112學年停招。記者潘才鉉／攝影

民國55年創立的文德女中今傳出停招消息，接續創校56年的方濟中學申請於111學年度停招後，又一私校不敵少子化浪潮走向落幕。去年文德女中為求轉型還推出「國際雙聯學位班」，未料仍救不回招生率，北市教育局表示，目前在校生40多人，有收到校方計畫，但因資料不全，尚未核定；若後續確定停招，教育局也會善盡監督責任。

2022年文德女中與美國知名藍帶學校「浩瀚私立實驗中學」（Excelsior School）簽訂雙聯學制暨AP（Advanced Placement）課程合作案，111學年度推出「國際雙聯學位班」，學生經由此教學合作，可取得美國大學AP預修課程四門課程共40學分，校方盼轉型接軌國際，未料如今仍不敵少子化衝擊，只得停招。

校方上周發通知單給家長指出，考量招生人數無法維持學校的開銷，集結各方學者專家意見，經過審慎評估，於111 年12月27日第16屆第5次臨時董事會決議自112學年度起停止招生。家長批評，停招前未和家長、學生溝通，質疑不符程序，因此訴求停招要符合老師勞權，和維護在校學生的學習權。

教育局副局長陳素慧表示，文德目前在校生40多人，校方有報計畫，但因資料不全，尚未核定，並要求校方做好校內溝通；但坦言此時決定停招時間較為緊迫，由於每年九月會請學校報新學期的招生名額，文德女中去年有報名額，近日將發放聯合免試入學的簡章，也將包含文德女中的名額。

陳素慧表示，若後續核定停招，希望能來得及更改簡章資訊，避免學生誤填；若已發放簡章則可從系統控管避免學生誤填。至於若是學校停招，教育局也會善盡監督教師配比、學生安置等責任。

教育局 美國 少子化

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