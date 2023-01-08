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大學畢業生當幼教職務代理人 多靠經驗非靠專業

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
幼教、幼保科系學生畢業後不願投入幼教職場，幼教產業缺工，若遇正式教師請假、留職停薪等因素要找代理人，三招仍缺人便可找未持教師證、未受幼教訓練的代理人上工。圖非當事幼兒園。本報資料照片
幼教、幼保科系學生畢業後不願投入幼教職場，幼教產業缺工，若遇正式教師請假、留職停薪等因素要找代理人，三招仍缺人便可找未持教師證、未受幼教訓練的代理人上工。圖非當事幼兒園。本報資料照片

幼教、幼保科系學生畢業後不願投入幼教職場，幼教產業缺工，若遇正式教師請假、留職停薪等因素要找代理人，三招仍缺人便可找未持教師證、未受幼教訓練的代理人上工。多個教育團體表示，未持教師證的老師不一定比較差，但多數人仍用直觀經驗而非幼教專業來教孩子，也埋下不當管教的隱憂。

幼兒教育及照顧法施行細則規定，當具教保服務人員資格的代理人難覓時，經主管機關核准後，可找大學以上畢業，接受基本救命術八小時以上、安全教育相關課程三小時以上者代理。全國幼教產業工會理事長許文菁表示，幼教專業不僅上述內容，還包含幼兒營養、幼兒發展、幼兒教育。

許文菁觀察，未持教師證的職務代理人，經常把自己的育兒經驗，或小時候被照顧的經驗帶到職場，而非用專業照顧；另外，職代對於班級經營、教學技巧也相對沒經驗，當孩子需要管教，經常不知如何懲罰，又不知如何獎勵，常感到束手無策。

全教總幼委會主委楊逸飛也提到，早年要當老師分數都要很高，不只代表會讀書，也象徵「守本分」。他強調，雖不代表未持教師證的老師不好，多數人仍用直觀經驗來教孩子，例如年長者可能認為打罵教育可被接受，思想未跟隨法制變革而進步，過去虐嬰、虐童案的施暴者，也經常被揭露是無牌教師。

近年特教學生越來越多，許文菁表示，幼教專業面向多且雜，就算教得簡單，仍有孩子學不會，仰賴老師的觀察力與教學能力，尤其特教學生若能在學齡前搭配早期治療、生活自理能力訓練，也能幫助孩子銜接國小生活，這些都仰賴教師專業能力。

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