基隆寒假營隊活動135項多元任選 9成免收報名費

寒假要到了，基隆市政府教育處及學校辦理各式各樣的寒假活動，活動對象小至幼兒園，大至高中生，含括普通生及身心障礙兒童，總計約135項活動、450場次，其中開放基隆市各校學生報名活動計約51項、80場次，高達9成免收報名費。

教育處表示，活動有植栽、攝影、機械魚手作DIY、美容美甲、魔術表演、程式編寫、財經知識、電路焊接、2D繪圖、數位製版、音樂陶冶、科學實驗、體育運動及課後照顧冬令身心障礙學生成長營等。

今年寒假教育處結合二信高中、培德工家、百福國中、碇內國中、武崙國中及經國管理學院之「職業試探中心」，共同推出夜市美食DIY、糕餅烘焙、金融理財、海洋職人、機械手作DIY、電路焊接、汽機車保養、美容美甲及農作體驗等各類寒假職業試探營隊，供基隆市學子探索個人興趣。

內容包含「海洋職人體驗營」、「趣味玩美甲營隊」、「台灣小吃尚好呷」、「餐旅魔法師」、「遊戲設計師」、「數位科技營」及「表演魔術營」等。

其中，國中寒假營隊5所高中職校（含海科館）開設10職群、20梯次、485個名額，職探中心開設4職群、8梯次、200個名額供基隆市學生參加，能以試探個人興趣方式思考生涯規畫問題。

銘傳國中、百福國中暨安樂高中所設3所「自造及科技教育中心」，則以深入淺出的方式帶入數位製版、基本電路原理、2D繪圖教學、雷切應用等工程資訊科技文創設計能力，辦理「科技競賽寒假營」，「聲控IQ燈資訊營」、「文創商品設計」及「玩趣科技-重力月光燈」，將帶領小朋友創意發想文創設計，以趣味手作學習基本的科學及基本電機知識。

過港幼兒園、信義非營利幼兒園、成長非營利幼兒園、武崙非營利幼兒園及市立建德幼兒園與社區教保資源中心合作規劃親子體能、繪本DIY認識自己、小木匠與大自然、親子桌遊及親子玩科學等各項寒假營隊活動。