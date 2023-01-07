學倫風暴中上任　陳文章：將設主動評鑑系所機制

國立台灣大學近期深陷學術倫理風暴，新任校長陳文章今（1/7）接過印信於風暴中上任，他表示，未來針對學術倫理問題，學生碩、博士論文若遭撤銷，學校盼設立主動檢核機制，針對老師、系所主動評鑑；也會讓各學院訂定論文檢核標準，每個學院標準不一，由學院決定。

台大今天舉行第13任校長交接典禮，工學院院長陳文章由現任校長管中閔手中接過印信，明日即出任校長。陳文章會後接受媒體聯訪，他主動談起學術倫理精進機制，表示若學生碩博士論文因情節嚴重遭撤銷，研議由學校啟動檢核機制，將針對老師、系所做評鑑，讓系所更好；再者也盼讓各個學院訂立論文檢核、審查標準。

陳文章指出，目前社會上屢屢討論論文相似度高低，但並非檢核唯一依據，論文還是要視其原創性、結論創新程度等，每個學院領域差異甚大，未來希望系所主動訂立標準，上述議題預計今年三月提至教務會議上研議。

陳文章也說，有些學生碩一時忙修課，碩二時就要進入論文寫作階段，但學生畢竟是來學習，當然要教導學生如何做研究，盼未來於每個學院開設論文寫作、學術倫理相關課程，鼓勵學生選修。

日前教育部長潘文忠表示，國發所教授陳明通一案仍要回歸台大審理。陳文章今天也說，學生論文檢核和指導教授檢核是不同的機制，陳明通一事目前程序仍在進行中，雖然陳師已退休，但台大正了解其擔任指導教授期間的狀況，待有結論一定和外界報告。

媒體也關心陳文章近日心情，他表示，近日也思索未來校務推動相關事宜、做初步規劃，盼上任後執行更流暢，現在可說是既興奮又緊張，「真的要捲起袖子，努力來做。」