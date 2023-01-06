訂定「假期關懷輔導計畫」台南三級輔導寒暑假不打烊

台市學生輔導諮商中心統計發現，受疫情影響，過去3年學校於停課及寒暑假期間，轉介三級輔導個案量較少，教育局已訂定「假期關懷輔導計畫」，協助各校隨時掌握高關懷學生輔導狀況，及時轉介輔諮中心，強化和專業輔導人員合作，一起守護學生的心理健康。

市長黃偉哲表示，南市為健全校園專業輔導制度，建構專業輔導人力運作機制，除設置學生輔導諮商中心，近2年也成立大北門區(佳里國中)及大新營區(柳營國中)分區辦公室，希望達成在地深耕輔導的目標，整合運用跨網絡資源，營造友善安全的校園環境。

教育局長鄭新輝說，南市專業輔導支援服務，不受疫情停課或寒暑假影響，皆須持續進行。因此學校教師在一、二級關懷輔導時，如發現學生可能有身心困擾、家庭衝突或涉及兒少保護等問題，應通報並主動積極轉介輔諮中心，以及時解決問題，維護學生接受專業輔導的權益。

學生輔導諮商中心主任羅智韋指出，已針對寒暑假開案量提升積極作為，包括研擬學習階段轉換(或轉學)持續開案服務簡化流程，將於寒暑假前發文要求學校，三級輔導寒暑假不打烊。除持續落實發展性及介入性輔導外，透過中心專業輔導人員主動與學校積極聯繫，掌握高關懷學生假期中情緒、行為、生活、家庭等狀況，以便及時評估進行介入性輔導，避免出現輔導銜接的空窗期，給予最適時的協助。