快訊

高雄麵包師傅行刑式槍殺前妻男友、友人 判26年定讞

前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

《英雄聯盟LOL》回家啦！原廠經營被讚畫質優「以前Garena有夠懶」 Mac靠3動作爽快玩

學倫案審理程序惹議 大學四協會籲分調查、審定二階段

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
公私立四個大專協會聯合於大學校長會議上提案，建議研議、強化學術倫理案件審理程序和處理原則，建議可區分為「專業調查」及「審議決定」兩階段。記者許維寧／攝影
公私立四個大專協會聯合於大學校長會議上提案，建議研議、強化學術倫理案件審理程序和處理原則，建議可區分為「專業調查」及「審議決定」兩階段。記者許維寧／攝影

近來多名政治人物深陷論文抄襲風暴，教育部於昨日、今日連兩天召開大學校長會議，國內公私立四個大專協會聯合提案，建議研議、強化學術倫理案件審理程序和處理原則，建議可區分為「專業調查」及「審議決定」兩階段，杜絕外界質疑。

教育部今天在高雄市義守大學舉辦民國112年全國大專校院校長會議，國立大學校院協會、私立大學校院協進會等四大協進會共同提案，提案內容指出，教育部已針對學術倫理樣態、保密條款、迴避事項定有基本原則；但就學術倫理審查程序、資訊公開等相關事項，則由學校自訂章則處理，尚無統一的做法。

提案內容亦點出問題，各校多因應個案成立學術倫理審定委員會，但學倫會同時兼具「專業調查」及「審議決定」兩種任務，並考量涉及專業調查而全程保密，卻延伸出外界對審理公正性以及影響當事人申請迴避、救濟的權益的質疑。

私立大學校院協進會理事長何明果表示，經各校討論後初步建議分成兩階段，可由大學設置常設學倫委員會，遇到學生的學術倫理案件時，再委託調查小組進行保密「專業調查」，之後再將調查意見交由常設委員會「審議決定」，委員會負責對外說明，藉此杜絕外界質疑，並由學校存留結果。

對此，教育部高教司司長朱俊彰回應指出，將依照協會建議，於近期邀集學者專家研修「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，同時也補助國立大學校院協會進行研究，並預計邀請法制專家一同研議，預計將較類似教評會處理學倫案的做法。

另外，許多碩博士論文多設定不公開，讓外界難以查閱。何明果也建議，學術論文均要以公開為原則，建議由口試委員認定是否需要保密，而非取得學位後才決定要不要公開；教育部長潘文忠則重申，學術論文「以公開為原則，保密為例外」，除了特殊狀況，例如涉及機密、專利事項或法律有規定外，其餘都應公開。

朱俊彰也指出，教育部跟國圖規定，論文不公開最多不得超過五年，協進會建議口試時就要提出，將跟國圖討論、調整。

教育部 論文抄襲

延伸閱讀

學術倫理審議結果全面公開？教長：研議討論公開程度

近20年大學學雜費短少1700億 學者：低學費正謀殺高教

義務役恢復為1年 大學校長盼修業配套更有彈性

國防部兵役就學3+1方案 大學排課、修學分恐有困難

相關新聞

清大前校長賀陳弘：低學費正謀殺高教

大學校長會議昨於高雄義守大學登場，清大前校長賀陳弘以「少子女化趨勢下的大學治理與創新轉型」為題，指二○○四年以來大專校院...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

學倫案審理程序惹議 大學四協會籲分調查、審定二階段

近來多名政治人物深陷論文抄襲風暴，教育部於昨日、今日連兩天召開大學校長會議，國內公私立四個大專協會聯合提案，建議研議、強...

新北12所大專院校 提供各級學校千個名額34門免費課程

新北大教育計畫結合各大專校院，規畫跨域課程，今年由12所大專校院開34門課程，提供新北市高中職、國中小學生1千個免費學習...

站導護被撞 教局、學校踢皮球

高雄市梁姓女國中教師前年底站導護時，遭闖紅燈車輛追撞致終身失能。全教總昨批評，高雄市教育局與學校踢皮球、無法釐清權責，家...

特教評鑑存廢 引發親、師團體對立

特殊教育法正逢十年大修，不過教師團體、身障團體對於每四年一次的「特殊教育評鑑」是否保留或刪除，持有兩派立場。特教團體認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。