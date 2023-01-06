學倫案審理程序惹議 大學四協會籲分調查、審定二階段

近來多名政治人物深陷論文抄襲風暴，教育部於昨日、今日連兩天召開大學校長會議，國內公私立四個大專協會聯合提案，建議研議、強化學術倫理案件審理程序和處理原則，建議可區分為「專業調查」及「審議決定」兩階段，杜絕外界質疑。

教育部今天在高雄市義守大學舉辦民國112年全國大專校院校長會議，國立大學校院協會、私立大學校院協進會等四大協進會共同提案，提案內容指出，教育部已針對學術倫理樣態、保密條款、迴避事項定有基本原則；但就學術倫理審查程序、資訊公開等相關事項，則由學校自訂章則處理，尚無統一的做法。

提案內容亦點出問題，各校多因應個案成立學術倫理審定委員會，但學倫會同時兼具「專業調查」及「審議決定」兩種任務，並考量涉及專業調查而全程保密，卻延伸出外界對審理公正性以及影響當事人申請迴避、救濟的權益的質疑。

私立大學校院協進會理事長何明果表示，經各校討論後初步建議分成兩階段，可由大學設置常設學倫委員會，遇到學生的學術倫理案件時，再委託調查小組進行保密「專業調查」，之後再將調查意見交由常設委員會「審議決定」，委員會負責對外說明，藉此杜絕外界質疑，並由學校存留結果。

對此，教育部高教司司長朱俊彰回應指出，將依照協會建議，於近期邀集學者專家研修「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，同時也補助國立大學校院協會進行研究，並預計邀請法制專家一同研議，預計將較類似教評會處理學倫案的做法。

另外，許多碩博士論文多設定不公開，讓外界難以查閱。何明果也建議，學術論文均要以公開為原則，建議由口試委員認定是否需要保密，而非取得學位後才決定要不要公開；教育部長潘文忠則重申，學術論文「以公開為原則，保密為例外」，除了特殊狀況，例如涉及機密、專利事項或法律有規定外，其餘都應公開。

朱俊彰也指出，教育部跟國圖規定，論文不公開最多不得超過五年，協進會建議口試時就要提出，將跟國圖討論、調整。