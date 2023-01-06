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新北12所大專院校 提供各級學校千個名額34門免費課程

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
致理科技大學長期辦理野柳地區國小英語營隊及線上英語課輔班，小學員利用自製手指偶演出英語小短劇。圖／新北市教育局提供
致理科技大學長期辦理野柳地區國小英語營隊及線上英語課輔班，小學員利用自製手指偶演出英語小短劇。圖／新北市教育局提供

新北大教育計畫結合各大專校院，規畫跨域課程，今年由12所大專校院開34門課程，提供新北市高中職、國中小學生1千個免費學習機會。首波寒假課程包含金工體驗營、從齒健康、行銷直播達人、大數據視覺化分析、航空英文體驗等，另有大學周末短期課程、多元虛實整合課程等陸續公告。

教育局表示，新北大教育計畫自今年起推動，由境內大專院校規畫適性課程，供高中以下學生選習。藉由教育資源共享，打造16年一貫在地學習，培養更多適性人才，提升整體教育競爭力。

今年參與學校包括元智大學、致理科技大學、景文科技大學等。致理科技大學長期辦理野柳地區國小英語營隊及線上英語課輔班，校長陳珠龍表示，英文能力是孩子與國際接軌的重要工具，學校結合特色社團及活潑的英語教學活動，提升學童學習動機，並將英語融入生活中。學校透過新北大教育計畫，發揮課程優勢，投入偏鄉教育，創造優質的雙語學習情境。

黎明技術學院開設戲劇表演、電子競技等課程，校長林明芳表示，學校樂意參與新北大教育計畫，提供學生職業試探、體驗活動，打造16年一貫的優質學習環境氛圍。

耕莘健康管理專科學校規劃從齒健康及化妝品調製等課程，校長林淑玟表示，學校提供學生探索自我的機會，讓新北學子的學習歷程更寬廣。華梵大學推出唐卡藝術、手作玩絹印等課程，校長林從一也表示，課程內容可讓高中職生認識學群，探索興趣、性向，藉由資源共享，期待更多學子在地就學。

教育局長張明文表示，新北市以學生為中心，為幸福而教。而技職教育在新課綱推動下，持續延展學生的學習歷程，提升核心素養、自主學習能力。藉由與大專校院合作，共創跨域學習，以系統化的學習，培養具備國際競爭力的世界人才。

新北市高中與大學共創學習媒合平台： http://learningcollaboration.org/

耕莘健康管理專科學校規劃從齒健康、口腔衛生、健康照護體驗。圖／新北市教育局提供
耕莘健康管理專科學校規劃從齒健康、口腔衛生、健康照護體驗。圖／新北市教育局提供

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