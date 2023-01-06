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國中教育會考5月20、21日登場 簡章今出爐免費下載

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今表示，112年國中教育會考訂於5月20、21日舉行。本報資料照片
教育部今表示，112年國中教育會考訂於5月20、21日舉行。本報資料照片

教育部今天表示，112年國中教育會考訂於5月20、21日舉行，各考區簡章即日起於全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並提供免費下載，考生可透過國中教育會考網站（ https://cap.rcpet.edu.tw ）下載，各考區試務會亦將販售紙本簡章。

國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，國教署表示，會考皆以「十二年國民基本教育課程綱要」第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據，題型仍以單選題為主，計分方式採3等級制，除了寫作測驗考一題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

教育部表示，國中應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，均應參加國中教育會考，免繳報名費，由就讀學校3月9至11日集體報名。

個別報名的非國中應屆畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生，則酌收報名費500元，可於3月6日9時至3月8日17時前上網填寫報名資料，並列印個別報名表；再於3月9至11日止，將報名資料親送至考區試務會完成報名，4月14日寄發准考證，6月9日寄發成績通知單及開放網路查詢成績。

教育部也說，112年的考試日程第一天上午先考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語。其中，英語採2階段方式進行，先考英語閱讀60分鐘，再考英語聽力25分鐘。每天第一節考試說明自8時20分開始，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並遵守規定，尤其不可攜帶非應試用品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，以免違規。

國中教育會考 教育部 國教署

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