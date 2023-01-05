學術倫理審議結果全面公開？教長：研議討論公開程度

台大國家發展研究所日前先後撤銷前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦碩士學位，各界稱兩人指導教授陳明通難辭其咎，教育部長潘文忠今天（1/5）被問起看法表示，陳明通一案仍要回到台大做考量。至於媒體問到未來學術倫理審議結果是否將一併對外公告周知，潘則回應，將再和各大專校院協進會討論，盼於一定程度上適切地公開。

近期藍營、綠營多名政治人物陷入論文抄襲風暴，但各校學術倫理審議結果公開程度不一，如林智堅一案台大便曾召開記者會說明審議內容，但鄭文燦一案上，台大又僅將審議結果交付檢舉人和被檢舉人，引發各界議論。

教育部今於高雄義守大學舉辦112年大學校長會議，並於傍晚舉行記者會。媒體詢問未來大專校院是否全面公開學術倫理案件審議結果？潘文忠表示，近期學術倫理審議結果即便是同一學校，對外公開程度也不一，但在學術上各校、各研究領域的差異甚大，在不影響各校審議權限下，究竟要曝光到什麼程度，需再和各個大專校院協進會討論，盼於一定程度上適切地公開，也做為給各校的參考原則。

潘文忠也舉例，教育人員若涉及性騷擾等性平樣態，為了避免當事人事後再轉移到他校任教，因此多設有公開機制，但學術倫理瑕疵是否要做到同等程度、全面公開當事人資訊，還是要再討論。

另外，台大近日也依照程序調查國發所指導教授陳明通，潘文忠今天也指出，對於指導教授的課責應回到台大做通盤考量，相關爭議是否影響其教職，則得回到教師法規範。