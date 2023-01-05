快訊

新竹棒球場地下15公分有廢棄物很正常？他被轟到急刪文改口了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學術倫理審議結果全面公開？教長：研議討論公開程度

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠被問起看法表示，陳明通一案仍要回到台大做考量。記者許維寧／攝影
教育部長潘文忠被問起看法表示，陳明通一案仍要回到台大做考量。記者許維寧／攝影

台大國家發展研究所日前先後撤銷前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦碩士學位，各界稱兩人指導教授陳明通難辭其咎，教育部長潘文忠今天（1/5）被問起看法表示，陳明通一案仍要回到台大做考量。至於媒體問到未來學術倫理審議結果是否將一併對外公告周知，潘則回應，將再和各大專校院協進會討論，盼於一定程度上適切地公開。

近期藍營、綠營多名政治人物陷入論文抄襲風暴，但各校學術倫理審議結果公開程度不一，如林智堅一案台大便曾召開記者會說明審議內容，但鄭文燦一案上，台大又僅將審議結果交付檢舉人和被檢舉人，引發各界議論。

教育部今於高雄義守大學舉辦112年大學校長會議，並於傍晚舉行記者會。媒體詢問未來大專校院是否全面公開學術倫理案件審議結果？潘文忠表示，近期學術倫理審議結果即便是同一學校，對外公開程度也不一，但在學術上各校、各研究領域的差異甚大，在不影響各校審議權限下，究竟要曝光到什麼程度，需再和各個大專校院協進會討論，盼於一定程度上適切地公開，也做為給各校的參考原則。

潘文忠也舉例，教育人員若涉及性騷擾等性平樣態，為了避免當事人事後再轉移到他校任教，因此多設有公開機制，但學術倫理瑕疵是否要做到同等程度、全面公開當事人資訊，還是要再討論。

另外，台大近日也依照程序調查國發所指導教授陳明通，潘文忠今天也指出，對於指導教授的課責應回到台大做通盤考量，相關爭議是否影響其教職，則得回到教師法規範。

台大 潘文忠

延伸閱讀

兒少委員點名國防教育待改革 潘文忠回應了

鄭文燦談桃園敗選 坦言決定「換堅」時間比較晚

影／服役就學「1+3年」可行嗎？ 潘文忠給答案

林智堅「政治謊言」陷調查官不義 余正煌決定提告加重誹謗

相關新聞

近20年大學學雜費短少1700億 學者：低學費正謀殺高教

教育部今天於高雄義守大學舉辦大學校長會議，下午由國立清華大學前校長賀陳弘以「少子女化趨勢下的大學治理與創新轉型」為題分享...

建中校慶補假要跟北一女校慶同天 教育局同意：都尊重

台北市立建國中學新任班聯會正副主席當選人，首要政見是把建中校慶補假直接改成北一女校慶當天，引發熱議。教育局表示，基本上校...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

學術倫理審議結果全面公開？教長：研議討論公開程度

台大國家發展研究所日前先後撤銷前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦碩士學位，各界稱兩人指導教授陳明通難辭其咎，教育部長潘文...

台大國發所碩專班日前傳停招 今簡章公告112如常招生

日前有媒體報導，外傳國立台灣大學國發所為了大破大立、挽救名聲，決定於下學年起停招碩士在職專班和博士班新生。台大今天公告1...

挨撞女教師領無理賠、導護權責未明 全教總籲政院介入

高雄市鳳翔國中梁姓女教師前年底執行交通導護，卻遭闖紅燈車輛追撞致終身失能。全教總今天召開記者會，批評高雄市教育局與學校始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。