近20年大學學雜費短少1700億 學者：低學費正謀殺高教

教育部今天於高雄義守大學舉辦大學校長會議，下午由國立清華大學前校長賀陳弘以「少子女化趨勢下的大學治理與創新轉型」為題分享。他說，不合理的低學費正在謀殺高等教育。自2004年來學雜費幾無調整，近20年間高等教育短少近1700億元，若政府不以稅制鼓勵高等教育或讓學雜費合理化，大學將無法成長，只會在不死不活的狀況下續存。

我國高等教育學雜費已凍漲多年。賀陳弘今出席大學校長會議，他表示，為了高教永續發展，應從政府、民間、使用者三方面思考如何讓經費成長，如政府可修正教育經費編列與管理法，或突破現有賦稅結構，以此提高政府總預算；再者，則可透過賦稅優惠鼓勵民間捐助、支持產學合作；或讓使用者學雜費合理化，若三者均無一者能落實，則大學不可能成長，只會在不死不活的狀況下續存。

賀陳弘也指出，以110年為例，教育部高等教育預算約1000億，「再往下掏也沒有了。」政府投資每位學生，則每人平均可得15萬元。

近年不少學生、教育團體主張低學費，賀陳弘也表示，民間通常以歐洲比擬，但歐洲的大學學費便宜是靠高賦稅支撐，台灣的稅率負擔僅13%，歐洲則普遍高達30%以上，若台灣每人稅率負擔都提升一倍，則高教經費可上看2000億，否則在現階段倡議由政府支持高教是緩不濟急，「也是晉惠帝何不食肉麋的說法。」

賀陳弘說，台灣高教目前是由政府補助、民間支出兩隻搖搖欲墜的腳在支撐，不合理的低學費正在謀殺高等教育，自2004年53所大專校院獲學雜費調整後，之後幾無調整。但近20年來，我國物價指數已增加19%，受僱員工薪資亦增加27%，高等教育將近短少1700億元。

若以健保為例，賀陳弘指出，健保2004年至今在員工薪資持續調整27%之上又再調升13.6%費率，且健保背後有一批醫師遊說團體，依照器材費用增長等要求健保署增加支出；但高教經費則否，而是告訴學校錢就是這麼多，自己看著辦。

賀陳弘說，綜觀以上，導致大學近年設備、人才延攬、國際合作都在滑落，也反應在國際競爭評比、學生受教品質同步下跌。

賀陳弘建議，大學迫切需要學雜費定期調整的機制，學雜費調整幅度應在物價指數增長幅度、受雇員工薪資增長幅度取一個中間值；在保障弱勢學生上，考量到每個學校弱勢學生數不一，則可成立一平準基金，學雜費調漲多少便補助弱勢學生多少。