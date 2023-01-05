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台大國發所碩專班日前傳停招 今簡章公告112如常招生
日前有媒體報導，外傳國立台灣大學國發所為了大破大立、挽救名聲，決定於下學年起停招碩士在職專班和博士班新生。台大今天公告112學年碩士在職專班招生簡章，國發所未停招，和111學年學年雷同仍分為甲、乙組，合計招收30名在職學生。
日前有媒體報導稱，台大社科院為了替國發所論文抄襲案止血，去年底召開會議研擬是否停招碩士在職專班、博士班新生，並決議下學年開始暫停上述兩個學制招收新生。
台大主任秘書王根樹日前已表示，停止招生是一件大事，程序非三兩天就能搞定，也由於招生異動涉及很多考生的權益，112學年招生不會改變，若要更改一定會事先公告並經過校內程序，學校目前也沒有收到任何相關通知跟資訊。
台大今天如期公告碩士在職專班簡章，招生名額和111學年雷同，仍為30人。甲組欲招收7位在職生，乙組則招收23位在職生與1位新住民。簡章也規定，甲、乙組考生通過筆試皆需進行口試，入學的研究生最低畢業學分數為30學分，並完成碩士學位論文才能畢業，每學期學雜費則達6萬6000元。
台大則表示，國發所在職專班招生簡章內容與前個學年度相同，陳明通案正依程序處理中。
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