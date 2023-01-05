建中校慶補假要跟北一女校慶同天 教育局同意：都尊重

台北市立建國中學新任班聯會正副主席當選人，首要政見是把建中校慶補假直接改成北一女校慶當天，引發熱議。教育局表示，基本上校慶補假必須在一周內完成，九成以上的學校都會在一周內完成，若建中校慶想改，只要報局都會尊重校方規畫。建中則是預計六月課發會再討論下個年度的規畫。

北一女的校慶長年都選在平日舉辦，仍有不少他校學生前去參加，其中不乏臨近的建中學生，更曾發生建中學生缺課參加的狀況；因此，新任班聯會主席副主席提出的第一條競選政見就是「爭取校慶補假日改成北一女校慶日期」，最終順利當選，校方也讚此政見立意很好。

不過，校方指出，明年建中校慶預計會在12月2日舉行，而北一女校慶固定在12月12日，恐會超出校慶補假必須在一周內完成的規定；多數學生則是認為「有補假就好，哪一天有差嗎？」

消息一出，也引起不少網友討論，有人讚「建中校風真的算很自由」、「候選人政見貼近民意」，也有人戲稱「醒醒吧，你沒有這麼多女同學可以探望。」

教育局副局長陳素慧表示，依據台北市教育局現行規定，校慶補假必須在一周內完成，九成以上的學校都會在一周內完成，以方便行事曆安排，不過一向有零星學校因為配合春假、母親節等國定假日想將連假延長，而報局提出，教育局也尊重校方規畫，因此，若建中校慶想將補假改成北一女校慶當天，向教育局提出即可。建中表示，學校要等六月課發會才會討論112學年度的規畫。