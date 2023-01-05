挨撞女教師領無理賠、導護權責未明 全教總籲政院介入

高雄市鳳翔國中梁姓女教師前年底執行交通導護，卻遭闖紅燈車輛追撞致終身失能。全教總今天召開記者會，批評高雄市教育局與學校始終互踢皮球、無法釐清權責，讓家屬得不到合理交代，甚至無法領取任何理賠。另也呼籲行政院應跨部會協調，與教育部等相關部會明定校外安全由專業人士管轄，風險不該由師生承擔，甚至是以愛心綁架。

高雄市教師工會理事長于居正表示，梁老師的案件至今公部門包含學校、市府任何理賠都沒有。由於公務員保險不處理職業災害，僅有死亡能理賠；校園公共意外責任險屬於第三責任險，但老師是在校外遭機動車輛追撞因此也不賠；教育部去年提及公務員慰問金，卻因導護非屬執行特定任務，老師站導護無法源基礎，最後也無下落；高雄市政府與校方協力募款，卻因非社會局專戶，1千多萬元募資金額至今仍未拿到，「這老師現在什麼都沒有」。

于居正表示，現在權責不分，目前仍是法院處理，也還等不到理賠。不管是地方、中央，都要面對老師站導護的問題。上次選舉跟市長陳其邁達成共識，不強迫教師站導護，後續也協商「高雄市各級學校上放學安全維護相關措施規畫原則」，請學校召募導護志工隊，也允諾不強迫教師站導護，希望各校確實執行，但問題仍是全國性的，教育部應該要站出來釐清。

全教總理事長侯俊良也說，實際狀況是老師被迫要執行任務，除了沒有法源明定教師不該站導護，甚至還有來自各方的愛心綁架。如果老師的愛心付出是梁老師躺在病榻上的結果，實在無人樂見。尤其學校、教育局至今仍互踢皮球，行政院不願下達命令，要求教育部明定校外安全由專業人士管轄，人力配置等等，行政院也失職。

台中市教師工會理事長張永清表示，無論從法規面或教師責任面來看，校外交通導護皆非教師責任，且教師養成教育，並無此項內容，不應強制要求教師擔任校外交通導護。另外，在擔任校外交通導護期間，無法顧及校內班級學生安全，但班級內發生事故教師又必須承擔責任，強迫教師擔任校外交通導護，顯然是對教師工作內容無限上綱。

宜蘭縣教師工會理事長葉明政也說，學校或縣府沒有依據要求老師強制站導護，實質運作困難產生糾紛與弊端，呼籲中央徹底解決這問題。他建議，地方政府應主動協助各校檢視校園周邊上下學道路，規畫合理明確的行人與車輛動線，先用科技、工程手段提升學生上下學環境的安全。

屏東縣教育產業工會理事長黃莆田則說，路口交通導護非老師工作，相關單位應負起責任，學生上放學交通安全回歸專業與法治，呼籲教育部部長潘文忠能基於法治並以同理心看待，具體做出保護生師的實質作為，中央、地方相關單位應給學生安全上放學的機會。

桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕說，桃園路口導護學生導師比例高，統計超過九成，不乏很多是學生。師生協助導護本不是我們的工作，過去在市府會議爭取導護議題卻不斷被踢皮球，最後又被推回說要等教育部，如果教育部不出來面對，嚴正向交通部說導護並非老師義務，「交通部永遠都會吃教育部的豆腐」。