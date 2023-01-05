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民團籲恢復特教評鑑「健康檢查」 全教總反批不倫不類

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會表示，若過度迷信評鑑效益，對特教生受教權益並無助益。圖／全教總提供
全國教師工會總聯合會表示，若過度迷信評鑑效益，對特教生受教權益並無助益。圖／全教總提供

多個民間團體連署召開「要真融合不要被溶化 特教生需要特教評鑑機制」記者會，認為特教生需要特教評鑑。全國教師工會總聯合會表示，這些團體過度迷信評鑑效益，對特教生受教權益並無助益，若認為評鑑是必要的健康檢查，「根本就是一種不倫不類的類比」，因為特教評鑑就是看一堆書面資料，「沒有資料就代表沒有做」，也否定特教老師平日實踐教學專業的真實狀況。

台北市學習障礙者家長協會等多個民間團體，今天上午召開「要真融合不要被溶化，特教生需要特教評鑑機制」記者會，並主張立即恢復特教評鑑。

全教總認為，教育評鑑曾經一度盛行，但近年來幾乎少有人倡議，根本原因即在於教育評鑑無助於改善教學。OECD和教育先進國家共同舉辦的「國際教學高峰會（ISTP）」於2015年會議邀請哈佛大學教授發表國際研究成果，即明確表示「教師評鑑」花了大錢實施，卻無助於改善教學，並以此呼籲各國改弦更張。

全教總也說，國內也一度盛行辦理「教育評鑑」，但近年各縣市逐漸取消中小學校務評鑑，即便國立高中也已經停辦，不正是代表教育評鑑只是增加行政作業量，但無法改善教學品質。特教評鑑本屬於教育評鑑一環，又如何能獨善其身？

民間團體提及「檢視現今教育環境，身心障礙學生仍然產生嚴重的適應困難，許多學生因其障礙特質，不得不抽離至資源班上課，但是沒有章法的抽離，反而造成嚴重的學習落差；有的孩子需要輔具或助理員的協助，有的孩子需要專業的人力提供特教服務，還有行政的支援」等問題。

全教總深表贊同，但辦了這麼多年的特教評鑑，同樣的問題仍一再出現。事實證明，問題出在政策錯誤、資源不足，根本就不需要四年一度的特教評鑑才能發現，然後每次評鑑結束後，問題依然繼續存在。

民間團體主張評鑑是「必要的健康檢查」，全教總則反批是「一種不倫不類的類比」。

全教總說，現實的特教評鑑就是看一堆書面資料，不斷要求學校和特教老師生出一堆所謂的「佐證資料」、「沒有資料就代表沒有做」，根本就是否定現場特教老師平日實踐教學專業的真實狀況。這種評鑑拿來和健康檢查類比，只怕會讓了解實際狀況之人嗤之以鼻。

全教總也說，現今教學現場許多書面資料平時就要上傳，各級主管機關要檢視特教成果，就直接上線看這些平時就已經上傳的資料即可，又何必大費周章，每四年搞一次大拜拜？

全教總表示，認同各團體提升特殊教育品質的需求和呼籲，但必須提醒，真正的問題出在政策和資源，不是對學校實施特教評鑑就能解決。尤其四年一次的評鑑只是書面資料的軍備競賽，不僅會造成現場老師無謂的負擔，更將築起普教、特教的高牆，無助於實施融合教育。

全教總 健康檢查 記者會

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