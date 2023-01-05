南大附小「粉好玩」 下田採作保存傳統廚房調料

中華醫事科大USR攜手甫獲教育部戶外教育課程模組特優的南大附小彩虹斑馬團隊，設計「粉好玩」課程，昨帶領小朋友生到善化葛鬱金田，挖掘葛鬱金製作台灣古早的太白粉，而7台斤葛鬱金才能製作1斤手工太白粉，學生感受到食物的珍貴，更應惜食。

中華醫大校長孫逸民表示，葛鬱金俗稱「粉薯」，是早年製作太白粉的原料，塊莖的澱粉含量17%以上。近年來市售太白粉已被泰國進口的廉價樹薯澱粉所取代，為了讓學生了解古早的太白粉製作方式，特別安排此活動課程。

昨天南大附小彩虹斑馬團隊學生來到善化，由農友王勝躍指導，讓學生體驗採收、清洗、剝葉、輾壓、搓粉、沈澱及日晒等製粉過程。學生郭珈茵說，冬季的葛鬱金呈現落葉休眠，正是地下塊莖最肥大的時刻，大家花了很大的力氣才將粉薯挖出來，塊莖儲存了養分，還具有明年春天發芽繁衍後代的功能。

學生李若熙說，老師提供袋裝太白粉和木薯粉讓他們觀察，成分都是樹薯澱粉，但摸起來顆粒粗細不同。太白粉常用來勾芡，而粗顆粒的木薯粉適合沾裹炸物，取代了以往的番薯粉。