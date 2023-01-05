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閱讀心得比賽特優25篇 大甲高中獲獎比率台中市第一

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲高中參加111學年度第一學期全國高級中學閱讀心得寫作比賽，特優25篇，優等29篇，超過獲獎篇數7成，台中市特優第一，右是學生高銘嵩。圖／大甲高中提供
大甲高中參加111學年度第一學期全國高級中學閱讀心得寫作比賽，特優25篇，優等29篇，超過獲獎篇數7成，台中市特優第一，右是學生高銘嵩。圖／大甲高中提供

台中市大甲高中參加111學年度第一學期全國高級中學閱讀心得寫作比賽，全校參賽篇數84篇，獲獎76篇，獲獎比率超過9成，創下歷次參賽的最佳成績，其中特優25篇，優等29篇，超過獲獎篇數7成，是台中市特優第一的學校。

大甲高中閱讀心得寫作比賽可參賽的篇數是學校班級數的2倍，大甲高中篩選出84篇優秀作品參賽，獲獎76篇，是學校教師用心指導及對閱讀心得作品高品質把關的成果。

大甲高中國文科團隊鄭杏玉老師、紀佳琪老師、朱碧霞老師、王麗雅老師、吳麗卿老師及張雅芳老師指導學生閱讀心得比賽共獲得25篇特優，鄭杏玉老師指導學生獲特優12篇，鄭杏玉老師推薦幾篇打動人心的作品。

301班林奕君以「引以為傲也賴以為生的小確幸」作品獲得特優，閱讀的書籍是張曼娟「只是微小的快樂」，林奕君說，張曼娟老師是讀者耳熟能詳的作家，一直希望有機會可欣賞書裡不凡的字句，林奕君讀完這本書後獲得很多啟發，在準備大考時，更需要些調劑品度過苦澀，透過每個唾手可得的小確幸，為自己加把勁。

同是301班的江仁甫以「生活努力的我」獲得特優，江仁甫說，新冠肺炎影響著我們生活，當時他正在居家隔離，深深被「 一週七天，晴天雨天」這本書吸引，確診期間，他領悟生活的面觀，身陷於坑洞困難中，只要擁有知足感恩的心念，陰雨過後總會見青天。

201班龔孟格閱讀以「提分手的勇氣」(同書名)一樣榮獲特優，龔孟格說，作者描述的事例，恰巧與自己當下的處境有些雷同，心情的悸動促使他執筆寫下省思與體悟，正面臨會考撲面而來的壓力，及自我的厭惡及自卑。

208班高銘崧以「人際的法則」這本書的閱讀心得榮獲特優，高銘崧說，國中時期始終覺得自己好像被孤立，人際關係不佳，很少有人會主動親近他，透過閱讀此書，理解人永遠改變不了他人，只有洞察他人行為背後的原因，才能與人和諧相處。

大甲高中校長高榮利表示，學生從閱讀過程中除學會認知體驗，學會納悅自己，更能理解人際關係的經營與互動，更關心弱勢及社會議題，這是新課綱自主行動及社會參與核心素養的實踐，他感謝師長及國文科團隊的悉心指導，持續反覆修正作品，讓作品更完美。

大甲高中參加111學年度第一學期全國高級中學閱讀心得寫作比賽，特優25篇，優等29篇，超過獲獎篇數7成，台中市特優第一。圖／大甲高中提供
大甲高中參加111學年度第一學期全國高級中學閱讀心得寫作比賽，特優25篇，優等29篇，超過獲獎篇數7成，台中市特優第一。圖／大甲高中提供

團隊 國文科 小確幸

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