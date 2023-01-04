全教總揭7校13系考前異動招生群參採科目 教育部回應了

全國教師工會總聯合會今天指出，檢閱112學年度四技二專甄選、申請招生簡章時，發現部分校系招生群類別、參採科目與111學年不一，例如勤益科大等12個校科系更動其招生群類別，以及台科大設計系工業設計組將數B採計改為數A，由於未在考生入學前公告，恐讓本屆考生選填志願時無所適從，批評教育部未站在學生權益著想，迄今亦未更改簡章。

全教總高中職主委張瓊方表示，近日檢閱112學年度四技二專甄選、申請招生簡章時，赫然發現甄選簡章共有勤益科大等12個校科系更動其招生群類別、台科大等1個科系將數B採計改為數A。雖曾聯繫教育部，但教育部卻僅回應各校系另有其專業考量，並未站在學生權益著想，迄今亦未更改簡章。

張瓊方也提到，對高中端師生而言，能夠了解大專端招生方向的資料僅有「學習準備建議方向」。若大專端動輒以「科系專業需求」，更動其招生類別、數AB參採科目等，並立刻於招生簡章中施行，恐怕會造成高中端無所適從，影響學生升學權益甚鉅。

全教總呼籲，重大變革應以教育部之前揭露的原則，「應於學生入學高級中等學校前公告」，有充分透明的資訊可參考，讓學生及早因應。但作為技職教育主責機關的技職司，並未善盡每年應調查各技專校院招生內容更動之責，卻要學生被迫接受權益受損的苦果。

教育部技職司長楊玉惠表示，台科大設計系共有兩組，分別為商業設計跟工業設計，當初工業設計要給理工，商社要給文組，因此工設組在112學年將改為採計數Ａ、商設則維持數Ｂ，名額也差不多，皆為16人，因此學生不管考數Ａ或數Ｂ，都有組別可選。

楊玉惠也說，台科大設計系工業設計組之所以要改變數學科參採，主因是很多普通高中來反映，例如台師大、成大工設都參採數Ａ、自然科，台科大卻是數Ｂ、自然科，於是教育部才同意台科大這樣改，讓更多高中生有機會就讀。

至於勤益科大等12校系改變招生群別，楊玉惠說，主因是原屬於這個群別的科系因為更名或調整辦學方向，因此變成一個新的科系，對準的學生群別就不同，經考量後才讓學校調整。她也強調，若不是新設科系或學系調整更名，其他皆不予調整，必須遵循讓學生在入學前就知情的原則。