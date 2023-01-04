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新北4校開發國際課程獲獎 雙溪高中探究梨泰院踩踏事故

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
三民高中學生探索海洋議題，關心氣候變遷與人為因素形成的海洋危機。圖／新北教育局提供
三民高中學生探索海洋議題，關心氣候變遷與人為因素形成的海洋危機。圖／新北教育局提供

少子化浪潮下，教育不再走大鍋飯。新北教育局鼓勵各校依據自身特色，將多元文化、環境保護等議題納入國際教育課程。教育部國教署日前舉辦「111年度國際教育SIEP課程工具包徵選」，新北市有4件獲獎，其中雙溪高中與韓國世宗市Haemil高中國際交流，以梨泰院踩踏事故為課程探究議題。

教育部國教署舉辦「111年度國際教育優良SIEP課程工具包徵選」，全國9件得獎教案中，新北市囊括4件。在「國際教育融入國定課程」組，成功國小及三民高中榮獲優選，中和高中榮獲佳作；另「國際交流」組則由雙溪高中榮獲優選。

新北教育局說，新北以十二年國教課程綱要為基礎，鼓勵各校辦理「學校本位國際教育精進計畫(SIEP)」，依據學校特色，將各國多元文化、環境保護等議題融入各領域，推動普及化、在地化、全球化的國際教育課程。局長張明文表示，多元的國際教育課程，可結合科技、閱讀、雙語、美感，從在地出發，把世界帶入課堂，以培育具備公民素養的國際人才。

三民高中學生探索海洋議題，關心氣候變遷與人為因素形成的海洋危機。圖書館主任陳玫琪表示，學生運用創意，除班級倡議淨灘行動，在酒精瓶和水杯墊上繪製圖案義賣，喚起民眾對海洋的關心，再將所得全數捐贈「財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會」。

成功國小結合SDGs、閱讀、數位科技及雙語，發展「EYE我家鄉FUN世界」國際教育課程。學生張愷倫表示，在「全球森友會」課程中，看到台灣森林之美，學習到要謹慎用火保護森林、減碳才能夠減緩氣候變遷，並從自身做起，多搭乘大眾運輸工具、自帶環保餐具等，實踐全球公民的責任。

中和高中與3481地區國際扶輪社合作偏鄉英文學伴計畫，推動服務學習。學生鄭博謙表示，自己此計畫中擔任班長，指導學弟妹、處理設備、管理各項事務等。從中增進與人交談、促進合作的領導能力，自己從內斂少言到溝通無礙，透過服務讓自己更具同理心。

雙溪高中與韓國世宗市Haemil高中國際交流，曾以梨泰院踩踏事故為課程探究議題。Haemil高中更舉行台灣文化祭實體活動，由雙溪高中與韓國學伴分享台灣特色文物和零食，並以線上同步介紹台灣文化，以虛實整合創造美好的交流經驗。學生張若妤表示，在台灣文化祭活動，韓國學伴身著旗袍，現場DIY熱騰騰珍奶和牛軋糖餅乾，歡笑聲及掌聲不斷。

成功國小結合SDGs、閱讀、數位科技及雙語，發展「EYE我家鄉FUN世界」國際教育課程。圖／新北教育局提供
成功國小結合SDGs、閱讀、數位科技及雙語，發展「EYE我家鄉FUN世界」國際教育課程。圖／新北教育局提供
雙溪高中與韓國世宗市Haemil高中國際交流，Haemil高中更舉行台灣文化祭實體活動，由雙溪高中與韓國學伴分享台灣特色文物和零食。圖／新北教育局提供
雙溪高中與韓國世宗市Haemil高中國際交流，Haemil高中更舉行台灣文化祭實體活動，由雙溪高中與韓國學伴分享台灣特色文物和零食。圖／新北教育局提供
中和高中與3481地區國際扶輪社合作偏鄉英文學伴計畫，推動服務學習。圖／新北教育局提供
中和高中與3481地區國際扶輪社合作偏鄉英文學伴計畫，推動服務學習。圖／新北教育局提供

梨泰院踩踏事故

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