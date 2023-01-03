曾涉賣假學歷！南榮科大改辦釀爭議 私校諮詢會兩派爭論

位於台南鹽水的南榮科大於停辦後欲改辦做貴族小學，日前由私校諮詢會建議通過改善計畫，但高教工會痛批，稱南榮科大曾涉販賣學歷、假論文等醜聞，要求學校校產應歸公。知情人士則表示，過去私立學校改辦已有「大轉小」的先例，南榮改辦是依法申請，董事會也已經過改組，無需防民如防賊；另一名知情人士則指出，南榮科大校地廣大，除了部分欲改做雙語小學外，其餘校地如何使用都未交代清楚，改辦也可能和既有地方學校搶市場。

南榮科大高層過去因涉販賣假學歷、假論文等爭議遭教育部勒令停招、停辦，日前則由私校諮詢會通過改善計畫，欲改辦雙語貴族小學。有鑒於學校過去爭議頻傳，今高教工會反對改辦，要求清算學校校產。

本報詢問兩名知情人士，A人士表示，私校諮詢會內部投票，同意通過南榮科大改善計畫，在於過去已有高鳳數位內容學院改辦崇華國小「大轉小」的先例，且南榮科大改辦是依法申請，加上地方也有雙語教育需求、家長也有多元選擇權，只要董事會願意捐資興學、計畫書沒有不妥，私校諮詢會沒有理由阻擋。

A也說，南榮科大董事會已改組，改辦是其法律權益，外界不必假設學校過去形象不佳未來就一定會生弊端，無需防民如防賊。

另一名知情人士B則指出，南榮科大旁已有鹽水國小、鹽水國中，加上台南市近年如火如荼推動雙語，南榮科大若改辦雙語小學，和周邊學校同質性高；南榮科大校地廣大，初期設立雙語小學只願意開少數幾個班，學校還有偌大的校地和建物，後續如何使用都未交代清楚。

B也指出，台南市政府也有提到上述意見，現在是否讓南榮科大籌設雙語小學，發球權在台南市政府，呼籲市府務必審慎評估。