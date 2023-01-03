避校產歸公？南榮科大欲改辦貴族學校 教部：決定權在南市府

高教工會今（1/3）召開記者會，指南榮科大前校長黃聰亮涉賣假學歷醜等醜聞，讓學校遭教育部停招、停辦，未料學校卻圖謀改辦貴族中小學，欲規避校產歸公。教育部稍早回應，南榮科大目前已無負債，學校法人欲改半新設雙語國民小學，去年12月中旬由私校諮詢會建議通過計畫，後續法人應於今年1月31日前取得台南市政府同意新設雙語國民小學籌設許可，若未取得，則將步入解散清算。

高教工會今召開記者會，痛批南榮科大前校長黃聰亮過去違法亂紀，販賣假學歷一事已由台南高分院判處13年，更導致南榮科大被教育部停招、停辦，下個月停辦將屆滿三年，本應立即清算校產歸公，現在董事會卻圖謀改辦私立中小學續命、保住校產，可能創下私校退場改辦的一大惡例。

教育部去年起便對多所中學「清倉」，如花蓮國光商工便爭取改辦文化藝術基金會，教育部則以無法持續發揮社會貢獻價值駁回，董事會不服面臨解散，對此提出訴願救濟。

教育部則於稍早回應，南榮科大是依照「專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」第34條第2項規定，應於三年內完成復辦、合併或改辦，若未完成則命學校法人解散。

教育部說明，南榮科大停辦後學生均已安置，也向退場基金融資用於支付教職員工薪資、退撫儲金提撥、公保、勞保、教職員超額年金等，共計6798萬5754元，法人已於去年7月30日清償，目前無負債。

教育部也指出，法人去年五月底函送改善計畫到教育部，教育部也多次函送台南市政府和學者專家審查。去年12月中旬提送私校諮詢會，由諮詢會建議通過改善計畫，後續法人只要於今年1月31日前，取得台南市政府同意新設雙語小學籌設許可；若未取得，則教育部將依照退場條例命法人解散清算，剩餘財產將歸屬中央機關、地方政府、公立學校或退場基金。

南榮科大欲改辦貴族學校，就看台南市政府是否點頭。私校工會則表示，基於讓學生、家長有多元選擇，也充實地方教育資源，加上改辦有前例可循，私校工會支持南榮法人繼續捐資改辦雙語國小，但也建議修改私校退場條例，將私立國中、小納入退場機制，確保公益性。