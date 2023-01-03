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昔賣假學歷退場...今傳改辦貴族學校？ 南榮科大低調申請辦學
針對高教工會今開記者會指出，已閉校的台南南榮科大要改辦為貴族中小學，憂新開私校惡例，南榮董事會中午低調證實辦學申請作業中，至於是否為貴族中小學不願多談，也強調永續辦學決心。
「希望外界（教育部）能給努力辦學的私校機會。」不願曝光的董事會人員說，南榮早期以工科見長，除了少子化衝擊，前校長黃聰亮任內爆發販賣假學歷醜聞，更是壓垮學校走向停辦的最後一根稻草。
另名董事也說，因3年停辦期限已到，未避免校產被充公，加上董事會有心在教育領域上才會申請。該董事說，南榮創校迄今到停辦，董事會始終堅持尊重教育專業立場，為「校長制」，也因此才會不幸爆發上述醜聞衝擊校務走向關門，也懇請未來外界給學校東山再起機會。
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