112學測試場分配表今公告 大考中心持小卡提醒一事項

112學年度學科能力測驗將於1月13日至15登場，大考中心統計今年報名人數共11萬8559人。大考中心今天（1/3）表示，即日起已於大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」提供考生查閱試場分配表和考試地點，並提供電話02-23643677查詢服務，建議考生先行上網查閱，以利當天快速進入考分區應考。

112學測經中央流行疫情指揮中心及教育部同意，於20個縣市另設置確診輕症、無症狀考生應試居護考分區，中重症考生則不得應考，但可從招生管道進行補救。

大考中心重申，若考生於應試當日零時前得知應試期間「確診輕症或無症狀且未解除隔離」或經「快篩現陽性」者，務必自1月8日上午9點起至應試當日零時前，至大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」之「COVID-19自主填報專區」填報，將安排至居護考分區應試。若考生於應試當日零時起，才知悉應試期間屬於確診輕症或無症狀或快篩陽性者，則至原編配一般考分區應試，但須主動通告試務人員，安排於備用防疫試場。

大考中心指出，考生若未主動填報或告知，經查證屬實，將提報大考中心考試委員會審議，情節重大者，以取消考試資格論處；填報或告知不實者亦同。

大考中心也提醒考生，112學測於各節考試開始後，監試人員逐一查驗考生身分時，會併同出示「簽全名」提醒小卡，各科試題本封面及每頁頁面上方增印簽全名提醒字樣，請考生務必於答題卷上之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，以免因未簽全名被扣減該節成績1級分。

大考中心表示，考試開始鈴響前，考生入座後只能以目視確認答題卷上所印為考生本人應試號碼及姓名，不得翻閱試題本與答題卷，並不得簽名、書寫、劃記、作答。考試開始鈴響起，即可開始於答題卷上「確認後考生簽名」欄簽全名與作答。