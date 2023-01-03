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全國英語演講作文比賽落幕 20名學生抱回優勝

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
因應2030雙語政策，教育部國教署去年將「全國高級中等學校英文作文及英語演講比賽」推廣至全國，首度納入雙北、高雄等直轄市學生參賽。圖／教育部提供
因應2030雙語政策，教育部國教署去年將「全國高級中等學校英文作文及英語演講比賽」推廣至全國，首度納入雙北、高雄等直轄市學生參賽。圖／教育部提供

因應2030雙語政策，教育部國教署去年將「全國高級中等學校英文作文及英語演講比賽」推廣至全國，首度納入雙北、高雄等直轄市學生參賽，全國共有823名學生參加，全台分為四個考區，其中演講、作文兩組每區各評選優勝10名及佳作20名。

國教署表示，本次英文作文題目「Why Are Ethics Important for Society?」。閱卷教授表示，今年題目具挑戰性，學生需轉化個人感受後，透過英文表達，可藉此了解學校在108新課綱下英文素養教學上的成效。獲獎作文公布於報名網站內，包含歷年的得獎作品皆可作為各校學生學習參考。評審教授認為學生的素養、思考模式及表達能力，每年均較以往提升。

國教署說，本次英語演講比賽題目結合國內外時事議題，如北一區看圖即興題目即為探討極端氣候，此乃社會高度關注議題且與每人息息相關，適合學生發揮。評審表示，可透過英語文促進學生對於科技新知、文化差異、國際事務之認識，進而培養思考能力及建立多元觀點。

國教署強調，為培育雙語人才，在高中教育階段，將持續以重點培育及普及提升雙軌理念並行，另提供英語口說相關數位學習等多元管道，弭平區域資源差距。

國教署 英文

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