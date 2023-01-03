南榮科大涉賣假學歷欲改辦貴族學校　教團憂開私校惡例

高教工會今（1/3）召開記者會，南榮科大因前校長黃聰亮涉賣假學歷醜等醜聞遭教育部停招、停辦，今年二月南榮科大停辦將屆滿三年，本應依法清算校產，但近日私校諮詢會通過董事會改辦申請，欲將學校改辦為貴族中小學。高教工會痛批，董事會欲繼承過去資產又圖謀改辦再收取高學費，若違法亂紀的學校都能改辦，台灣的高等教育將無正義可言。

高教工會理事長周平表示，南榮科大前校長黃聰亮過去違法亂紀，販賣假學歷一事已由台南高分院判處13年，也導致南榮科大被教育部停招、停辦，下個月停辦將屆滿三年，本應立即清散校產歸公，現在董事會卻圖謀改辦私立中小學續命、保住校產，可能創下私校退場改辦的一大惡例。

組織部主任林柏儀表示，判決書內容指出，和黃聰亮購買論文和學歷者就有多名是學校董事會成員與其子女，均以30至50萬元不等價格，購買哥斯大黎加英培爾大學學歷或假升等論文，代表總總醜聞不是黃一人的作為，而是董事會均知情，甚至參與其中。

林柏儀談到，教育部當年放任南榮科大惡性退場，聲稱董事會問題重重，但教育部沒有解散董事會也未安排合格的校長，只是把學校清空，導致約1650名學生被迫轉學或輟學，逾100名教師聘約中斷少領半年薪資，慰助金也僅三個月而非法定六個月。

林柏儀說，去年一月起南榮科大董事會悄悄換血，遞補一批紡織廠、小型飯店、電子廠背景的董事成員，沒有教育專業背景也非教育人士。根據會計師查核報告揭露，董事會欲將南榮科大3棟大樓出租給長照業者，出租收益一年約二千萬；其餘校地則可興建太陽能發電廠、轉型做貴族中小學，唯一目的就是繼續利用剩餘資產讓學校法人續命，規避解散清算。

「莫非是要欺負完大學師生後再欺負中小學嗎？」林柏儀談到，教育部20年來補助南榮科大逾6億均是全民納稅錢，當法人目的無法續存，政府就理應介入、妥善運用財產，才合乎補助目的。如今南榮科大董事會欲改辦，是想繼承過去的校地資產又再對外收取高額學費，甚至把財產出租賺錢，呼籲教育部嚴正拒絕改辦案。

林柏儀談到，若教育部不核准，二月期限一到南榮科大就會跟其他退場學校一樣步入解散清算，只要不予核准情況就非常單純；反之，若有前科者都核定改辦，未來教育部只會更站不住腳。

全教總理事長侯俊良表示，南榮科大一案非常關鍵，若違法亂紀都能改辦做中小學，後面恐導致更多退場私校想盡辦法要將資產轉移。

「全民和國家不欠私校董事會。」侯俊良表示，私校開始興學時提出的資產、土地遠不及教育部後續補助，外界不要認為私校退場就必須符合董事會要求、讓董事會滿意，讓校產順利歸公才是私校退場後應思考的徑路。