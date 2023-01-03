快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

NBA／史上第7人！米契爾狂飆71分隻手擊潰公牛 布萊恩後最高得分紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南跨校合作創新學習解偏鄉之憂 28校大手牽小手

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南化區玉山國小與北寮國小跨校合作學習，三年級共5名學生上英文課。圖／玉山國小提供
台南市南化區玉山國小與北寮國小跨校合作學習，三年級共5名學生上英文課。圖／玉山國小提供

台南市教育局針對偏遠學校實施跨校合作創新計畫邁入第3年，目前已有14組28校參加，因偏鄉班級人數少，透過跨校合作學習，將有限資源集中使用，發揮更大效益，也看到學生的成長與進步，老師也透過共備等達到專業成長目的。

南化區北寮與玉山國小2年前跨校合作，第1年是藝術領域合作，玉山國小到北寮學舞龍，北寮學生到玉山學律動舞蹈，第2年是3年級學生在社會、英文、藝術領域合作。

玉山國小全校學生17人，三年級僅1人，北寮國小全校學生46人，三年級有4名學生。玉山國小校長鄭宇盛表示，觀察中發現，學生間不僅建立同儕友情，人際關係也變好，學習上更有動力；而不同老師因各有不同專長與教法，除了帶來不同效果，學生感受也不一樣。如英文老師有人在科技上有專長，便將科技融入教學，打破過去英文傳統教學方式，透過平板輔助，讓學生快樂且更有效率學英文。

鄭宇盛說，小校有小校的優勢，部分社團課程採混齡教學，以合唱團來說，一年級學生就加入合唱團，常有站上舞台機會。該校也推動童軍、獨輪車，都採混齡教學，高年級的帶低年級的，建立很好的互動關係。

北寮國小校長張鴻祺表示，透過跨校合作學習，不但讓上課更有趣，提升學習競爭力，因有2名老師，就可在上課時同時進行差異化教學，省去下課休息時間要教導學生的負擔。

北門錦湖國小校長周志強說，跨校合作學習對偏鄉小校來說是很好的政策，但也必須考慮到學校間的路程長短，之前也準備與他校合作，但因路程較遠，往返就約40分鐘而放棄。不過，配合教育局的基本學力政策，每天排的課程豐富，也採混齡教學，讓大的牽小的學習，加強人際互動，也減少學生間的紛爭與摩擦，不會有大欺小的情形發生。

台南市南化區玉山國小學生17人，一年級學生也是合唱團的團員。圖／玉山國小提供
台南市南化區玉山國小學生17人，一年級學生也是合唱團的團員。圖／玉山國小提供

玉山 英文 教育局

延伸閱讀

影／最佳歲末禮物 國際級指揮家師生會滿堂歡笑

影╱年年歲末路跑越跑越快 埔心國中獲獎品400塊炸雞排

小三男童在校出租「熱點」...2天回本月租費 網笑：下一個巴菲特

好不容易找到適合孩子的補習班 人妻卻和老師滾床讓一切毀了

相關新聞

自造實驗室續命 教部又惹議

教育部多年來在各縣市建置卅間自造實驗室，去年十月卻無預警宣布今年起併入新興科技相關計畫，引起校園跳腳，憂心恐讓推展多年的...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

南榮科大涉賣假學歷欲改辦貴族學校　教團憂開私校惡例

高教工會今（1/3）召開記者會，南榮科大因前校長黃聰亮涉賣假學歷醜等醜聞遭教育部停招、停辦，今年二月南榮科大停辦將屆滿三...

台南跨校合作創新學習解偏鄉之憂 28校大手牽小手

台南市教育局針對偏遠學校實施跨校合作創新計畫邁入第3年，目前已有14組28校參加，因偏鄉班級人數少，透過跨校合作學習，將...

教師站導護被撞 家屬等不到真相

老師兼導護安全誰關心？高雄市鳳翔國中梁姓女教師前年底執行導護任務挨撞終身失能，被害人丈夫向本報投訴，指校方宣稱車禍案責任...

教育部青年社區參與行動2.0計畫 3團隊獲金獎

教育部青年發展署在舉辦「嘿!黏青人」成果展，邀請26組在地學習性青聚點，42組行動團隊、16組獲選Dream Idea績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。