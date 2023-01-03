台南跨校合作創新學習解偏鄉之憂 28校大手牽小手

台南市教育局針對偏遠學校實施跨校合作創新計畫邁入第3年，目前已有14組28校參加，因偏鄉班級人數少，透過跨校合作學習，將有限資源集中使用，發揮更大效益，也看到學生的成長與進步，老師也透過共備等達到專業成長目的。

南化區北寮與玉山國小2年前跨校合作，第1年是藝術領域合作，玉山國小到北寮學舞龍，北寮學生到玉山學律動舞蹈，第2年是3年級學生在社會、英文、藝術領域合作。

玉山國小全校學生17人，三年級僅1人，北寮國小全校學生46人，三年級有4名學生。玉山國小校長鄭宇盛表示，觀察中發現，學生間不僅建立同儕友情，人際關係也變好，學習上更有動力；而不同老師因各有不同專長與教法，除了帶來不同效果，學生感受也不一樣。如英文老師有人在科技上有專長，便將科技融入教學，打破過去英文傳統教學方式，透過平板輔助，讓學生快樂且更有效率學英文。

鄭宇盛說，小校有小校的優勢，部分社團課程採混齡教學，以合唱團來說，一年級學生就加入合唱團，常有站上舞台機會。該校也推動童軍、獨輪車，都採混齡教學，高年級的帶低年級的，建立很好的互動關係。

北寮國小校長張鴻祺表示，透過跨校合作學習，不但讓上課更有趣，提升學習競爭力，因有2名老師，就可在上課時同時進行差異化教學，省去下課休息時間要教導學生的負擔。

北門錦湖國小校長周志強說，跨校合作學習對偏鄉小校來說是很好的政策，但也必須考慮到學校間的路程長短，之前也準備與他校合作，但因路程較遠，往返就約40分鐘而放棄。不過，配合教育局的基本學力政策，每天排的課程豐富，也採混齡教學，讓大的牽小的學習，加強人際互動，也減少學生間的紛爭與摩擦，不會有大欺小的情形發生。