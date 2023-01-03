少子化求生存 免住宿費送制服 萬能工商全校東南亞僑生占一半

嘉義縣水上鄉萬能工商配合政府新南向政策，8年前開始招收僑生專班，住宿免費，送生活用品寢具及制服、運動服，從開辦第1年的80人，成長到目前800人，占全校學生一半，學校持續發展、僑生學得一技之長、建教班人力補充業界人力短缺，創造多贏。

萬能工商每年派教師會同僑委會人員，到印尼、泰國、越南等東南亞國家，華人創辦的學校招生，僑生來台就讀免繳學雜費，受到學校及台灣政府的照顧，還能學習一技之長，賺錢拿回家，都會介紹自己的親朋好友兄弟姐妹來台就讀。

萬能僑生專班都選讀資訊、餐飲科，集中生活住宿，參加建教班學生，除上課時間，分派全台各地產業、飯店、食品業等廠房工作，每月領取生活津貼，僑委會為每名僑生支付2萬多元學雜費，學校免費提供住宿及制服費，讓學生省不少開銷。

陳姓等僑生開心說，台灣是民主自由國家，科技進步，他們有華語基礎，在台語言生活習慣適應，學技能還有錢賺，假日還可以到處玩樂「很棒！」

萬能工商教師說，僑生大多是華人後代，素質學習能力強，在校3年畢業可直升科大，嘉義讀吳鳳科大，全台約20間職校開辦僑生專班。