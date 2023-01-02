高雄教師導護被撞終身失能 家屬質疑導護法源規定

高雄市鳳翔國中梁姓女教師前年12月1日執行導護遭撞傷，永久失能且沒有意識，終身需要專人照護；學校為其設置的協助梁老師事故案專戶，共收到1480萬捐款。家屬蘇先生質疑教師站交通導護法源及事故調查認定。教育局表示，上月已行文各校上放學安全維護相關措施規畫原則，並提出配套措施。

梁老師的夫婿蘇先生表示，妻子是頭部外傷併顱骨骨折，右側腦內出血，因腦傷無法言語、無法咀嚼，四肢機能永久喪失，中樞神經系統機能極度障礙，呼吸須依賴氣管造廔口，終身需要專人照護。他是職業軍人，要照顧3個孩子，還要跑醫院、法院，只有請岳母幫忙照顧孩子。

「法源究竟在哪裡？」蘇先生不滿的說，校長指老師執行導護工作，是依照學校聘書辦理，高雄市教育局於民國94年所頒布的「高雄市國民中小學教師執行校外交通導護工作注意事項」，是有導師執勤導護工作注意事項。但教育局指這個注意事項在99年高雄縣市合併時，已經停止適用。既已廢除，又查不到廢除文令和公告，他認為教育局和學校互踢皮球，沒有結果。

蘇先生表示，事件迄今已過一年多，校方也完成召開相關檢討會，宣稱車禍案全責在於肇事者，與學校無關，始終沒有給家屬一個交代。車禍影片能證明學校疏失，目前影片在法院及警局。

鳳翔國中指出，事故當時各界善款湧入，學校保管金專戶受理並指定「協助梁老師事故案」，統計收到了1480萬捐款，要用在梁老師醫療及術後照顧。目前學校上下學交通導護有3個點，出事故的點由支付津貼的約聘雇人員執勤。

教育局表示，有關學校上放學安全維護相關措施的規畫原則，教育局已透過函文訂定一致性、原則性的規範，請各級學校遵循辦理，包括訂定值周計畫，含人力編組、工作職掌、輪值方式等，並提請校務會議決議通過後公告實施。

教育局表示，並積極研擬相關配套協助方案，針對導護人力部分，協商警力支援校園周邊重要路口的交通勤務，並擴大培訓國民中小學種子交通服務人員、補助學校辦理導護志工執勤知能研習等；此外持續強化交通安全裝備的補充與配給，讓學校導護工作更有保障。

教育局去年12月行文給各校的上放學安全維護相關措施規畫原則，請各校訂定完善的導護值周計畫，包含導護人力編組、工作職掌及輪值方式等，並提請校務會議決議通過後公告實施。

導護人力應做合理、有效的配置，執勤地點以學校門口及四周出入口為原則，執勤時應面向來車並隨時注意安全。落實導護人員完備之教育訓練，並提供執勤所需安全裝備， 裝備倘有不足或因毀損不堪使用者，可函報教育局申請撥補。

為健全校園周邊通學環境及充實危險路口指揮人力，學校倘有特殊需求，得函報教育局邀集相關單位辦理現勘，協商人力支援或交通工程改善方案。學校教師如參與導護工作，應妥適安排課務並依規定申請補休或核予行政獎勵。

不過校長們私下反映，教師站交通導護是全國性的問題，教育局給的這些只是原則，想像空間大，要各校將執行細節提請校務會議討論，問題恐怕還是沒解決。